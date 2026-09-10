Antalya ekipleri yangın mağdurlarının yaralarını yerinde sarıyor

Antalya Büyükşehir ekipleri sahada:

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Aksu ve Serik ilçelerinde yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Yeşilkaraman ve Sarıabalı mahallelerinde ev, ahır, sera ve tarım alanlarında oluşan hasarları yerinde tespit ediyor.

Saha tespit ve kayıt çalışmaları:

İtfaiye, ASAT, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda personel ve araç yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ev, ahır, sera, sera ekipmanları, tarım arazileri, hayvan, yem ve samanları tek tek tespit ederek kayıt altına alıyor.

Sosyal destek ve aşevi hizmetleri:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte yangından etkilenen vatandaşlarla birebir görüşerek ihtiyaçlarını belirliyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi de yangın bölgesinde 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve bölgede görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor.

Funda Alpaslan Talay şöyle konuştu: "Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Antalya’mızda yaşanan yangınlarla ilgili sosyal hizmet personellerimiz, sosyologlarımız ve sosyal hizmet uzmanlarımızla sahada ev incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem Serik hem Aksu ilçesinde bu çalışmaları yapıyoruz. Birebir vatandaşlarımızla temas ediyoruz. 24 saat kesintisiz olarak aşevimiz çalıştı. Hem personele hem de bölgedeki vatandaşlarımıza yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza temas edip ihtiyaçlarını tespit ederek her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Üreticilerin zarar tespitleri:

Erdost Eroğlu ise üreticilerin zararlarının tek tek tespit edildiğini belirterek, "Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak Serik ilçesinde meydana gelen yangın afetinden dolayı sahada hasar tespit çalışması yapıyoruz. Yangında zarar gören seralarımız, tarım arazilerimiz, hayvanlarımız, yem ve samanların tutanaklarını tuttuk. En kısa zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize, üreticilerimize destekte bulunacağız. Narenciye bahçeleri, zeytin fidanları, yem, saman ve sera naylonları hasar görmüş durumda. Bunların hasar tespit çalışmalarını yapmış durumdayız. En kısa zamanda elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Yangında evi, seraları ve fidanları zarar gören Ayşe Ateş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Annem ve babamın evi yandı. Gece saat 11 gibi haber geldi. Gelinceye kadar evimiz yanmıştı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Seralarımız, fidanlarımız yandı." Hayvancılıkla uğraşan Bayram Dikmen de "Balya, saman, yemlerimiz yandı. Evimizin bazı bölümleri yandı" dedi.

Yangından etkilenen mahallelerdeki ev, ahır, sera ve tarım alanlarında oluşan hasarları yerinde tespit ediliyor