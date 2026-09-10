Kocaeli kozmetik yangını davasında iki zabıta müdür vekili tutuklandı, dört görevli adli kontrolle serbest

Duruşme ve ara karar:

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen, 23 sanıklı kozmetik fabrika yangını davasının dördüncü duruşması Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Dosyada şirket ve belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim yargılanıyor; yakınlarını kaybeden aileler tüm sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkemenin verdiği kararlar:

Mahkeme heyeti, zabıta müdür vekili N.B. ile eski zabıta müdür vekili C.T. hakkında tutuklama kararı verdi. Heyet ayrıca eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., eski Yapı Kontrol Müdür Vekili S.S., dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı H.S. ile Yapı Kontrol Müdürü M.T. hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı aldı.

Mahkeme, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Ali Osman Akat, Gökberk Güngör ve Abdurrahman B. hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Kasıma erteledi.

İddianame ve sanıklara yöneltilen suçlamalar:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde; eski İmar ve Şehircilik Müdürü H.Ö., eski Yapı Kontrol Müdürü C.S., Yapı Kontrol Müdürleri S.S. ve M.T., Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T., eski Zabıta Müdürü C.T. ile Zabıta Müdür Vekili N.B. hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Fabrika sahipleri ve yöneticileriyle ilgili iddianamede, Ravive Kozmetik yetkilileri İsmail Oransal ile kardeşi Altay Ali Oransal, ortak üretim yaptığı iddia edilen LYKEE Kozmetik’in yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında “olası kastla öldürme” suçundan 7’şer kez müebbet hapis, ayrıca “nitelikli mala zarar verme” suçundan 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren firmanın işletmecisi firari Ümit Ç., sorumlu müdürü Ünal A., iş güvenliği uzmanları Muhammet D. ile Seyfullah Ç., fabrika binasının eski sahibi Güven D. ve binayı satın alan şirketin yetkilileri Caner Özgür, Özcan Y. ile Özkan Y. hakkında da “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. Ayrıca Ali Osman Akat, Onay Y., Ömer A. ve Abdurrahman B. hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemi bulunuyor.

Olayın geçmişi ve kayıplar:

Olay, Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Ravive isimli kozmetik dolum tesisinde 8 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşti. Yangında çalışanlardan Hanım Gülek (65), Esma Gikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Mahkeme süreci ve iddianamedeki ağır ceza talepleri, kamu görevlileri ile işletme sahipleri arasındaki sorumluluğun kapsamını merkezine alıyor. Bir sonraki duruşma tarihi olan 3 Kasımta devam eden tutukluluk hallerinin ve savunmaların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)