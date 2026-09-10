Aynı kavşakta bir günde iki kaza Elazığ'da kameraya yansıdı

Kaza görüntüleri ve yer:

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, Atatürk Caddesi Hastane Kavşağı'nda bir gün arayla aynı noktada iki trafik kazası kayıtlara geçti. Olaylar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza:

İlk kazada, caddeye giren araca çarpan otomobil takla atmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın savrulduğu ve sürücünün kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığı görülüyor. Çarpışma sonucu otomobilde önemli oranda maddi hasar oluştu.

İkinci kaza:

İkinci kaza ise aynı kavşakta bir otomobilin itfaiye aracına çarpması şeklinde gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle itfaiye aracı ve otomobilde hasar meydana geldi; her iki aracın da olay yerinde durumu kayda geçti.

Her iki kazada da yaralanan olmadığı ve sadece maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Aynı kavşakta bir gün arayla tekrar eden bu trafik kazaları, bölgedeki sürücü davranışları ve kavşak düzenlemelerinin gözden geçirilmesi gereğini ortaya koyuyor. Görüntüler, olayların detaylı incelenmesi için yetkililer tarafından değerlendirilebilir.

ELAZIĞ’IN KARAKOÇAN İLÇESİNDE BİR GÜN ARAYLA AYNI KAVŞAKTA MEYDANA GELEN 2 TRAFİK KAZASI, GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI