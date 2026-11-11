Mut'ta bir haftadır kayıp Alzheimer hastası çalılıkta ölü bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde 5 Kasım'da Hisar Mahallesi'nden ayrıldıktan sonra kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

arama çalışmaları:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, ilk günden itibaren geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalarda AFAD koordinesinde jandarma, motorize timler ve çeşitli arama kurtarma personeli yer aldı. Ekipler, ilçedeki kırsal alanlarda ve yürüyüş yollarında tarama yaptı; Değirmen'in en son Kışla Mahallesi mezarlığı yolu'nda kamera görüntüsüne takıldığı bildirildi.

cesedin bulunması ve soruşturma:

Yedi gündür kayıp olan kadını arama çalışmaları bugün öğleden sonra sonuç verdi. Ekipler, Kışla Mahallesi Zeyne Köprüsü'ne yakın bir çalılık alanda Değirmen'in cansız bedenini buldu. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze alınarak adli tıpa sevk edildi.

Soruşturma, olayın nedenine ilişkin detaylı incelemeler ve otopsi sonuçlarının beklenmesi aşamasında sürüyor. Yetkililer, arama sürecinde görev alan ekiplerin ve mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurulduğunu belirtti.

MERSİN’İN MUT İLÇESİNDE 7 GÜNDÜR ARANAN 70 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI CENNET DEĞİRMEN'İN CANSIZ BEDENİ KIRSAL ALANDA ÇALILIKLAR ARASINDA BULUNDU.