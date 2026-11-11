Samsunlu Muhammet Ali Arlı Dakar 2026'da ringde yarı finale adını yazdırdı

Muhammet Ali Arlı'dan kritik galibiyet

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Ali Arlı, çeyrek final maçında Slovak rakibini yenerek turnuvada önemli bir adım attı. Samsunlu sporcu, bu sonuçla organizasyonda son dört sporcu arasına girerek madalya şansını sürdürdü.

çeyrek finalde maçın satır başları:

Arlı, ringde disiplinli savunma ve etkili kontra vuruşlarla rakibine üstünlük kurdu. Karşılaşmayı lehine çevirmesi sonucunda hakemlerin verdiği karar ve puanlamayla galibiyete uzanan milli boksör, Türkiye, Samsun ve Samsunspor adına önemli bir başarı elde etti.

yarı final ve beklentiler:

Yarı finale yükselen Muhammet Ali Arlı, şimdi finale çıkma hedefiyle ringe çıkacak. Bu galibiyet, genç sporcunun uluslararası arenadaki performansını güçlendirirken, Türkiye adına madalya beklentisini canlı tutuyor. Arlı'nın bir sonraki rakibi ve maçın tarihi organizasyon tarafından açıklanacak.

DAKAR 2026 YAZ GENÇLİK OLİMPİYATLARI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDEN MİLLİ BOKSÖR MUHAMMET ALİ ARLI, ÇEYREK FİNAL MÜSABAKASINDA SLOVAK RAKİBİNİ MAĞLUP EDEREK YARI FİNALE YÜKSELDİ.