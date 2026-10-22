TFF başkanından destek: Sergen Yalçın’ın başarısına inancım tam

TFF başkanından destek: Sergen Yalçın’ın görevi resmiyet kazandı

A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF yönetim kurulu üyeleri katıldı ve yeni döneme ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Hacıosmanoğlu’nun değerlendirmesi:

Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacıosmanoğlu, önce görevi devreden İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella için teşekkür etti: "Çalıştığı sürece içerisinde Türk futbolunun gelişiminde başarılar elde etti. Ona teşekkür ediyorum." Hacıosmanoğlu, yabancı bir hoca tercih edilebileceğini ama milli takımın başına bir Türk’ün geçmesinin "gurur" verdiğini vurguladı.

Seçim sürecine de değinen Başkan, aday listelerinde Sergen Yalçın isminin yer almadığını söyledi ve onun kişilik özelliklerine dikkat çekti: "Onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası başka bir şey. Zekasıyla çalışkanlığıyla birleştirirse ben inanıyorum ki onlarla beraber hem hocalık hem de ağabeylik yaparak, üstün başarılar yaşayacağına inandığım için direkt kendisiyle konuştuk." Hacıosmanoğlu ayrıca, Sergen Yalçın’ın törendeki sözünü aktardı: "Bu gurur bana yeter."

Beklentiler ve sorumluluk vurgusu:

Başkan, yeni teknik direktörün karakterine ve sorumluluk bilincine güvendiğini belirterek, Sergen Yalçın’ın geçmişinden örnek verdi: "17 yaşındayken Süleyman Seba döneminden beri bir çizgisi vardı." Hacıosmanoğlu, bazı kişilerin eleştirilerde bulunabileceğine işaret etti ancak Sergen’in taşıdığı sorumluluğu bildiğini söyledi: "Bazı insanlar konuşabilir. Hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu biliyorum, karakterini biliyorum. Allah kalbine göre versin."

Federasyonun görevini de tanımlayan Hacıosmanoğlu, sahada başarı için gerekli koşulları sağlama taahhüdü verdi: "Bizim de görevimiz saha dışında onu rahat çalışacak imkanı sunmak." Son olarak Hacıosmanoğlu, yeni teknik adama olan güvenini özetledi: "Başaracağına sonsuz inancım var", ve daha çok çalışılmasının önemini vurguladı.

İmza töreni ve yapılan açıklamalar, TFF yönetiminin Sergen Yalçın’a hem teknik hem de manevi destek verdiğini gösterirken, önümüzdeki dönemde milli takımın saha içi performansının ve federasyonun sağladığı destek mekanizmalarının nasıl işleyeceği yakından izlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'ın başarılı olacağına inandığını söyledi.