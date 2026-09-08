Çerçioğlu'nun makamında Yazıcıoğlu ile anma ve nezaket görüşmesi

Çerçioğlu'na konukluk:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, makamında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Yazıcıoğlu, Aydın'a merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü nedeniyle gelmişti ve Çerçioğlu'nu nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin amacı:

Çerçioğlu, gelen ziyaret için Yazıcıoğlu'na teşekkür ederek anma vesilesine vurgu yaptı. Çerçioğlu görüşmede, "Merhum Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonucu:

Nezaket çerçevesinde gerçekleşen kabulde iki başkan kısa bir görüşme yaptı; Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA; TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.