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Çerçioğlu'nun makamında Yazıcıoğlu ile anma ve nezaket görüşmesi

Başkan Çerçioğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü vesilesiyle makamında ağırladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:23

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EDİTÖR: Serkan Varol

Çerçioğlu'nun makamında Yazıcıoğlu ile anma ve nezaket görüşmesi

Çerçioğlu'na konukluk:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, makamında Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu kabul etti. Yazıcıoğlu, Aydın'a merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü nedeniyle gelmişti ve Çerçioğlu'nu nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin amacı:

Çerçioğlu, gelen ziyaret için Yazıcıoğlu'na teşekkür ederek anma vesilesine vurgu yaptı. Çerçioğlu görüşmede, "Merhum Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonucu:

Nezaket çerçevesinde gerçekleşen kabulde iki başkan kısa bir görüşme yaptı; Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA; TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA; TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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