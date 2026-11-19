Tokat'ta niksar köprüsünde can kaybı üçe yükseldi

Tokat’ın Niksar ilçesinde Dönekse mevkiindeki köprü üzerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu. Kazada ağır yaralanan Meryem Baş ve Esra Ablak, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ayrıntıları:

Olayda, sürücü M.A. (31) idaresindeki 60 AGR 539 plakalı otomobille, sürücü B.B. (46) yönetimindeki 60 AES 967 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu toplam 7 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Yaralılar ve süren müdahale:

Yaralılardan 2 yaşındaki Zehra Erva Ablak, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti; tedavileri sürdürülen Meryem Baş ile Esra Ablak’ın da yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı üçe ulaştı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme çalışmaları devam ediyor.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE DÜN MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN MERYEM BAŞ VE ESRA ABLAK, HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.