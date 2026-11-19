Kötekli'de park halindeki otomobil yangını:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Olay, 266. Sokak civarında vatandaşların alevleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle ortaya çıktı.

Müdahale ve söndürme:

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile polis ekipleri olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürme çalışmalarının ardından araç üzerinde soğutma işlemi gerçekleştirdi.

Hasar ve inceleme:

Yangın sonucunda araçtaki en ağır hasar motor bölümünde görüldü; ayrıca ön iki lastik ve ön cam tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda yaralanan olmadı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere çalışma başlattı ve hasarın net tespitine yönelik inceleme sürüyor.

KÖTEKLİ’DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI