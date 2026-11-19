Gökçeada'dan sahil güvenlikle hızlı tahliye

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde önceki gün, İ.K. adlı 42 yaşındaki hastanın beynine pıhtı atması üzerine tıbbi tahliye için seferberlik başlatıldı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Sağlık ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

Olayın seyri

Bildirim üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı Harekat Merkezi koordinasyonunda, hasta ve sağlık personeli Sahil Güvenlik botuna alındı. Ekipler, hasta naklini deniz yoluyla gerçekleştirmek üzere hızlı ve planlı bir müdahale yürüttü.

İskelede teslim ve sağlık durumu

Sahil Güvenlik botu, hastayı Kabatepe Feribot İskelesine getirerek iskelede bekleyen ambulansa teslim etti. Hasta, sağ ve bilinci açık şekilde sağlık görevlilerine devredildi ve Çanakkale'deki tedavi merkezine sevk edildi.

Operasyon, Sahil Güvenlik ile sağlık ekipleri arasındaki koordinasyon sayesinde kısa sürede tamamlandı ve tahliye süreci kontrollü biçimde yürütüldü.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNDE BEYNİNE PIHTI ATMASI NEDENİYLE 42 YAŞINDAKİ HASTANIN TIBBİ TAHLİYESİ, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.