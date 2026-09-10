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Çerkezköy'de kavşağı ihlal eden minibüs direği devirdi, üç çocuk yaralandı

Çerkezköy-Çorlu yolunda kavşağa kırmızı ışıkta giren minibüs kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı; 1 aylık bebek ile iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çerkezköy'de kavşağı ihlal eden minibüs direği devirdi, üç çocuk yaralandı

Kontrolden çıkan minibüs elektrik direğine çarptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsü, kavşağa yaklaşırken başka bir araçla çarpışmamak için manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, minibüs yan yatıp kullanılamaz hâle geldi.

Olay, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerindeki BSH Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Minibüsün Kızılpınar’dan Çerkezköy istikametine gittiği, iddiaya göre kavşağa yaklaşırken kırmızı ışık ihlali yaptığı ve önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı bildirildi.

Yaralıların durumu:

Kazada araçta bulunan 1 aylık bebek ile 12 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntüler ve soruşturma:

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları, minibüsün kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpma ve ardından yan yatma anını saniye saniye gösteriyor. Olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi müdahale etti; vinç yardımıyla minibüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şekliyle ilgili inceleme başlattı. Kazayla ilgili tespitler, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtları doğrultusunda değerlendiriliyor.

MİNİBÜS KAZASINDA 1 BEBEK VE 2 ÇOCUK YARALANDI

MİNİBÜS KAZASINDA 1 BEBEK VE 2 ÇOCUK YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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