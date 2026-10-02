Çerkezköy'de sosyal medyada sahnelediği bayrak provokasyonuyla tutuklanan şüpheli

Çerkezköy'de provokasyon görüntüleri soruşturuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarının çöpe atıldığı görüntülerin sosyal medyada ve yerel basında yer alması üzerine polis ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntüleri kaydeden ve paylaşan kişinin aynı zamanda bayrakları çöpe atan kişi olduğu tespit edildi.

olayın tespiti ve emniyet müdahalesi:

Emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, görüntüleri kaydeden ve basına servis eden şahsın Y.T. olduğu belirlendi. İncelemeler ilerledikçe, sosyal medyada yayılan kaydın manipüle edildiği ve paylaşanın olayın faili olduğu saptandı. Gözaltına alınan Y.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

hukuki süreç ve kayıtlar:

Şüpheli hakkında "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Y.T.'nin daha önce kasten yaralama ve narkotik madde kullanma suçlarından kaydının bulunduğu bildirildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, sosyal medyada hızlı yayılan içeriklerin kontrolü ve kaynak doğrulaması gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, benzer paylaşımların tespit edilmesi halinde adli ve idari süreçlerin işletildiğini vurguladı.

Türk Bayrağı üzerinde provokasyon yapan şahıs, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak' suçundan tutuklandı