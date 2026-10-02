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MTSO seçimlerine katılım çağrısı: Duyan'dan üyeler için birlik mesajı

MTSO başkan adayı Veysi Duyan, 3 Ekim 2026'da yapılacak oda seçimlerinde üyeleri sandığa davet ederek yüksek katılım ve birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Elif Demir

MTSO seçimlerine katılım çağrısı: Duyan'dan üyeler için birlik mesajı

adayın çağrısı:

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, 3 Ekim'de yapılacak oda seçimleri öncesinde üyeleri sandığa katılmaya davet etti. Duyan, aylardır şehrin farklı kesimlerinden esnaf, tüccar, sanayici ve girişimcilerle bir araya geldiklerini belirterek beklentileri dinlediklerini aktardı.

Seçim gününün Mardin ticaretinin geleceği açısından önemine dikkat çeken Duyan, üyelerin iradesini kullanmasının kritik olduğunu vurguladı. Üyelere seslenirken katılımın seçimin meşruiyeti ve iş dünyasının ortak karar alma sürecine etkisine değindi.

saha çalışması ve talepler:

Duyan, saha çalışmaları sırasında edindikleri gözlemleri özetleyerek sorunların ve beklentilerin konuşulduğunu ifade etti. Aday, iletişim ağı kurdukları farklı sektör temsilcilerinin önceliklerini değerlendirdiklerini belirtti ve üyelerin seçimde aktif rol almasının gerekliliğini yineledi.

"Bu süreç boyunca Mardin’in dört bir yanında iş dünyamızla bir araya geldik. Dinledik, konuştuk, sorunları ve beklentileri birlikte değerlendirdik. Şimdi söz üyelerimizin. Mardin ticaretinin geleceğine dair iradenizi ortaya koymak için tüm üyelerimizi sandığa davet ediyorum."

Duyan, sürecin birlik ve beraberlik içinde tamamlanmasını temenni ederek, seçimin ardından da Mardin için birlikte çalışma sorumluluğunun devam edeceğini söyledi. Üyelerin sandığa giderek görüşlerini ortaya koymalarının hem kurumun hem de kent ticaretinin geleceği açısından önem taşıdığını vurguladı.

"Seçimler gelir geçer ancak Mardin için birlikte çalışma sorumluluğumuz devam eder. Katılımın güçlü olduğu, iş dünyamızın iradesinin sandığa eksiksiz yansıdığı bir seçim diliyorum. 3 Ekim’de tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmaya ve Mardin ticaretinin geleceğinde söz sahibi olmaya davet ediyorum"

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak.

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, 3 EKİM&#039;DE YAPILACAK ODA SEÇİMLERİ...

MARDİN TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI VEYSİ DUYAN, 3 EKİM'DE YAPILACAK ODA SEÇİMLERİ ÖNCESİ ÜYELERE SANDIĞA KATILIM ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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