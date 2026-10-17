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Çermik ve Çüngüş'te 200 öğrenciye kış desteği

İstanbul Zeytinburnu Çermik ve Çüngüşlüler Derneği, Çermik ve Çüngüş'teki beş okuldaki ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye mont ve bot dağıtarak kışlık desteği sağladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çermik ve Çüngüş'te 200 öğrenciye kış desteği

Çermik ve Çüngüş'te öğrencilere kış desteği:

İstanbul Zeytinburnu Çermik ve Çüngüşlüler Derneği tarafından Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde toplam 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot dağıtıldı.

Yardımın ulaştığı okullar:

Çermik ilçesinde Gelincik, Bahçe, Sinek ve Aşağı Şeyhler ilköğretim okullarında; Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilere yardım yapıldı.

Derneğin açıklaması:

Dernek Başkanı Mustafa Sav, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, memleketimizde eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tekrar yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu güzel iyiliği yapmamıza vesile olan iş adamlarımıza ve dernek gönüllerimize teşekkür ediyorum" dedi.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE 200 ÖĞRENCİYE MONT VE BOT DAĞITILDI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE 200 ÖĞRENCİYE MONT VE BOT DAĞITILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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