Çermik ve Çüngüş'te 200 öğrenciye kış desteği

Çermik ve Çüngüş'te öğrencilere kış desteği:

İstanbul Zeytinburnu Çermik ve Çüngüşlüler Derneği tarafından Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçelerinde toplam 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont ve bot dağıtıldı.

Yardımın ulaştığı okullar:

Çermik ilçesinde Gelincik, Bahçe, Sinek ve Aşağı Şeyhler ilköğretim okullarında; Çüngüş ilçesine bağlı Yukarı Şeyhler ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilere yardım yapıldı.

Derneğin açıklaması:

Dernek Başkanı Mustafa Sav, "Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz, memleketimizde eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tekrar yardım etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize bu güzel iyiliği yapmamıza vesile olan iş adamlarımıza ve dernek gönüllerimize teşekkür ediyorum" dedi.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK VE ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE 200 ÖĞRENCİYE MONT VE BOT DAĞITILDI.