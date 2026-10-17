Veteriner adayları Kastamonu'da beyaz önlükle mesleğe ilk adımı attı

Tören ve katılımcılar:

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı beyaz önlük giyme töreni, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende 70 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek veteriner hekimlik mesleğine ilk adımlarını attı. Programa eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar, akademik ve idari personel, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Eğitim, etik ve mesleki sorumluluk:

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı, Kastamonu'nun eğitim geleneğine vurgu yaparak veteriner hekimliğinin teorik bilginin ötesinde uygulama becerisi, bilimsel düşünme, etik değerlere bağlılık ve toplumsal sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Kaymakcı, öğrencilerin yeni yaşam ortamına uyum sürecine dair duygusal bir perspektif paylaşarak gençlerin aldıkları eğitimle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini belirtti.

Bölgesel hayvancılık potansiyeli ve beklentiler:

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu törende Kastamonu Üniversitesi'nin 20 yıllık gelişimine dikkat çekti ve bölgenin tarım-hayvancılık yapısının nitelikli veteriner hekimlere duyduğu ihtiyacı vurguladı. Başesgioğlu, Kastamonu'nun yaklaşık 370 bin baş hayvan varlığına sahip olduğunu, yıllık süt üretiminin yaklaşık 330 bin ton civarında bulunduğunu ve kamuda 100 üzerinde veteriner hekim ile özel sektörde 100'e yakın veteriner kliniği bulunduğunu hatırlattı.

Başesgioğlu, kırsal alandaki genç nüfus azalması, küçük işletme ölçekleri ve finansmana erişim gibi zorlukların bulunduğunu ancak üniversite, fakülte ve sektör iş birliğiyle bu aksaklıkların aşılabileceğine inandığını söyledi. Ayrıca Kırsal Kalkınma Projesi çerçevesinde veterinerlik, hayvancılık ve ormancılığın önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Dijital dönüşüm ve yeni eğitim modelleri:

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kaynar, beyaz önlüğün bilimsel bilgi, vicdan ve mesleki sorumluluğun simgesi olduğunu belirtti ve öğrencilerin etik değerlere bağlı, hayvan sağlığını ve toplum yararını gözeten bireyler olarak yetişmesinin önemini vurguladı. Kaynar, Yükseköğretim Kurulu'nun 2030 vizyonu doğrultusunda fakültede başlatılan yenilikleri anlattı.

Bu kapsamda fakültede oluşturulan dijital anatomi laboratuvarı, interaktif klinik dershanesi ve interaktif sınıf ile kapsamlı dijital anatomi eğitiminin başladığı, böylece geleneksel veteriner eğitiminin çağın teknolojileriyle bütünleştirilerek daha öğrenci merkezli bir modele dönüştürüldüğü aktarıldı. Dekan, bu kuşağın yeni eğitim anlayışıyla öğrenime başlayan ilk grup olduğunu vurguladı.

Tören programı ve kapanış:

Konuşmaların ardından "Yaşamın Her Anında Sağlığın Odak Noktasında: Veteriner Hekimlik" adlı kısa film gösterildi. Gösterimin sonrasında protokol üyeleri, akademisyenler ve davetliler tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi ve törenin sonunda eski Bakan Murat Başesgioğlu'na plaket takdim edildi. Ayrıca fakültede geleneksel anatomi eğitimini dijital teknolojilerle buluşturan yazılım programı tanıtıldı.

Program, öğrenciler ve ailelerinin yoğun katılımı ile tamamlandı; yetkililer, genç veteriner adaylarına eğitim ve meslek hayatlarında başarı dileyerek bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda üniversite-saha iş birliğinin önemine işaret etti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM GÖREN 70 ÖĞRENCİ, BEYAZ ÖNLÜKLERİNİ GİYEREK MESLEĞE İLK ADIMI ATTI.