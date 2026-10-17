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Düzce'de kadın emeği merkezinde meme kanserinde erken teşhise odaklanan program

Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde KETEM sorumlusu Dr. Serap Çökenderoğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemini, riskleri ve tedaviyi anlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce'de kadın emeği merkezinde meme kanserinde erken teşhise odaklanan program

Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde farkındalık çalışması yapıldı

Düzce'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen eğitim ve tarama programı, kadınların bilinçlendirilmesi ve erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Düzce Kızılay kadın gönüllülerinin iş birliğinde Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde yapıldı ve katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu.

eğitimde ele alınan konular:

Programın eğitim bölümünü Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Birim Sorumlusu Dr. Serap Çökenderoğlu yönetti. Dr. Çökenderoğlu, konuşmasında erken teşhisin önemini vurguladı; meme kanserinin risk faktörleri, tanı yaklaşımları ve tedavi yöntemleri hakkında katılımcılara açıklayıcı bilgiler verdi.

fiziksel sağlık ve tarama uygulamaları:

Etkinlik kapsamında ayrıca günlük yaşamda beden sağlığının korunmasına yönelik uygulamalı çalışma yapıldı. Fizyoterapist Aykut Ünal liderliğinde gerçekleştirilen egzersiz oturumları, katılımcılara pratik ve erişilebilir hareket önerileri sundu. Program boyunca kadınlara yönelik kanser taramaları da yapılırken, katılımcıların soruları yanıtlandı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Etkinlik, yerel kurumların iş birliğiyle yürütülen farkındalık çalışmalarının bir örneği olarak kayda geçti; organizatörler, benzer programların sürdürülmesinin toplum sağlığı açısından önemine işaret etti.

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ’NDE EĞİTİM VE TARAMA PROGRAMI...

MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA DÜZCE KADIN EMEĞİ MERKEZİ’NDE EĞİTİM VE TARAMA PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ ANLATILIRKEN KADINLARA YÖNELİK KANSER TARAMASI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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