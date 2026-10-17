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Yapay zekâyle engelsiz iletişim: Cizre Engelliler Derneği dijitalde

Cizre Engelliler Derneği, STGM'nin STOK 300 eğitimiyle yapay zekâ ve dijital medya becerilerini geliştirip erişilebilir içerik üretimini güçlendirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Yapay zekâyle engelsiz iletişim: Cizre Engelliler Derneği dijitalde

Eğitimle amaçlanan dönüşüm:

Cizre'de faaliyet gösteren Cizre Engelliler Derneği, sivil toplum kapasitesini artırmak ve hak temelli savunuculuk çalışmalarında teknolojiyi etkin kullanmak amacıyla STGM tarafından düzenlenen STOK 300 Dijital Medya ve Yapay Zekâ Eğitimi'ne katıldı. Dernek, bu adımla kurumsal dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı ve dijital platformlardaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında katılımcılara yapay zeka araçlarının sivil toplum çalışmalarında nasıl daha verimli kullanılacağı, engelsiz ve erişilebilir dijital içerik üretimi teknikleri, dijital medya stratejileri, hak temelli görünürlük ve dijital kampanya yönetimi konularında hem teorik hem uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi. Program, STK temsilcilerinin günlük iletişim ve savunuculuk pratiklerine doğrudan uygulanabilecek beceriler kazandırmaya odaklandı.

Yerel etkiler ve ileriye dönük adımlar:

Dernek yetkilileri, gelişen teknolojiyi engelsiz bir yaşam vizyonuyla birleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı ve ilçede sivil toplumun dijital gücünü artırma kararlılıklarını yineledi. Cizre Engelliler Derneği, STGM ekibine ve eğitimi gerçekleştiren eğitmenlere sundukları katkı ve rehberlik için teşekkür etti; bundan sonra dijital mecralarda erişilebilirlik ve hak temelli görünürlüğü artırmaya yönelik adımlar atmaya devam edeceğini bildirdi.

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN CİZRE ENGELLİLER DERNEĞİ, SİVİL TOPLUM ALANINDAKİ...

ŞIRNAK’IN CİZRE İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN CİZRE ENGELLİLER DERNEĞİ, SİVİL TOPLUM ALANINDAKİ KAPASİTESİNİ ARTIRMAK VE HAK TEMELLİ SAVUNUCULUK ÇALIŞMALARINA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ ENTEGRE ETMEK AMACIYLA STGM TARAFINDAN DÜZENLENEN "DİJİTAL MEDYA VE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ"NE KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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