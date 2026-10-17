Ülkenin dört yanından projeler Kastamonu'da yarıştı

kastamonu ar-ge ve inovasyon proje pazarı sektörü ve eğitim-araştırmayı buluşturdu

Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO), Teknokent A.Ş. ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğinde düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı, araştırma, geliştirme ve yenilik odaklı çalışmaları bir araya getirdi. Başvuruların 4 Ekim'de tamamlandığı etkinliğe yüzlerce proje başvurdu; başvurulardan 82 proje jüri ön elemesini geçerek finale kaldı ve çeşitli kategorilerde toplam 19 proje ödüle layık görüldü.

ödüller ve kategoriler:

Tören, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrenci, girişimcilik ve akademisyen olmak üzere üç ana kategoride yapılan değerlendirmeler sonunda dereceye girenlere para ödülleri takdim edildi. Öğrenci kategorisinde birincilik ödülünü Mert Yasin Yılmaz'ın "Fısıltı Çoklu Omik Verili Yapay Zekâ ile Erken Evre Pankreas Kanseri Biyobelirteci Keşfi" projesi aldı; ikincilik Türkü Açıkgöz'ün "BiotinClear: Biotin İnterferansının Pre-analitik Yönetimi için Mikroakışkan Numune Hazırlama Kartuşu" çalışmasına, üçüncülük ise Melek Terzi'nin "Atık Kalkan Projesi"ne verildi. Öğrenci kategorisinde mansiyon ödülleri İrem Çetinkol'un "MCP Kalkan" ve Oğuz Yıldırım ile Baran Kalkan'ın "Hibrit İHA Kanadı Buz Önleme Sistemi" projelerine layık görüldü.

Girişimcilik kategorisinde birinciliği Muhammed Eyup Kaya'nın "PrintHere-Akıllı Baskı Otomatı" projesi kazandı; ikincilik Şenol Karabaltaoğlu'nun "Pazar0" çalışmasına, üçüncülük ise Kadir Doğanay'ın "Tarım-Tech: AR Destekli İnteraktif Tarım Simülasyonu" projesine verildi. Akademisyen kategorisinde birincilik İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esranur Kızılhan'ın "Vacupulse" projesine, ikincilik Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Gülşah Çongur'un "Hidroksiapatit Nanopartikülü Modifiye Tek Kullanımlık Voltametrik Sensör ile Suda Fenol ve Parasetamol Tespiti" çalışmasına, üçüncülük ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Prof. Dr. Gökhan Filik'in "FNanosil: Yerli ve Bitki Kökenli Yenilikçi Siali Stabilizasyon" projesine verildi. Akademisyen kategorisinde mansiyonlar Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Yılmaz'ın "Nurse-Lab: Dijital Hemşirelik Uygulama Laboratuvarı" ve Kastamonu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Erman Zurnacı'nın "Orman Yangınlarına Uzaktan ve Otonom Müdahale Sağlayan Fırlatma Sistemi" projelerine takdim edildi.

özel ödüller ve katılımcı görüşleri:

Tören kapsamında ayrıca Kastamonu Üniversitesi 20. Yıl Ödülü, Coşkun Cengiz'in "Skill Verse Mesleki Beceri Eğitim ve Simülasyon Platformu" projesine verildi. Teknokent Özel Ödülü Ahmet Gün'ün "Yapay Zeka Destekli Bütünleşik Finansal Bilgi ve Otonom Karar Destek Platformu" projesine, Toplumsal Fayda Ödülü Sümeyye Melek Yılmaz'ın "Engelsiz Kampüs" projesine, COP31 Özel Ödülü ise Buğra Akçahasan'ın "Teknokanat" çalışmasına verildi.

Birinci olan projelerin sahipleri duygularını ve süreçlerini de paylaştı. Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Mert Yasin Yılmaz, başvurusunun son gününde yarışmaya katıldığını, 6-7 aylık araştırma ve 3-4 aylık geliştirme süreci sonunda ortaya çıkan çalışmasının "pankreas kanserinin ön teşhisinde kullanabilecek bir model" olduğunu belirtti. Yılmaz, tıp literatürüne erişim ve veri temini süreçlerinin zorlayıcı olduğunu, bununla birlikte elde ettiği sonucu jüriye sunabildiği için mutlu olduğunu söyledi.

İstinye Üniversitesi öğretim görevlisi Esranur Kızılhan ise geliştirdikleri nörovasküler aspirasyon cihazının manuel sistemlerden farklı olarak mikro bırakmalı, frekans ve derinlik ayarlamasını otomatik yapan bir çözüm sunduğunu, cihazın inme tedavisi sonrası komplikasyonları azaltmaya ve tedavinin ilerlemesini engellemeye katkı sağladığını vurguladı. Kızılhan, projesine ve ekibine duyduğu güvenin birinciliğe taşımada belirleyici olduğunu ifade etti.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) Başkanı Dr. İbrahim Yavuz, Kastamonu Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diğer illerin Teknokent temsilcileri, akademik personel, öğrenciler ve davetliler katıldı. Etkinlik, bölgesel iş birliğiyle yenilikçi fikirlerin desteklenmesi ve ticarileşme potansiyelinin artırılması açısından önem taşıdığı vurgusuyla sonlandırıldı.

ÖĞRENCİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ MERT YASİN YILMAZ’IN “FISILTI ÇOKLU OMİK VERİLİ YAPAY ZEKÂ İLE ERKEN EVRE PANKREAS KANSERİ BİYOBELİRTECİ KEŞFİ” BAŞLIKLI PROJESİ ALDI.