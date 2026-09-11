Çermik'te dar sokaklar itfaiyenin müdahalesini uzattı, ev kullanılmaz hale geldi

olayın gelişimi:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kale Mahallesi'nde bir konutta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi ve kısa sürede bölgeye ekipler yönlendirildi.

müdahale ve sonuç:

Bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiyenin yangına ulaşması ve müdahalesi beklenenden uzun sürdü; çevredeki vatandaşların yardımıyla ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. Ancak alevler nedeniyle olay yerindeki konut kullanılamaz hale geldi ve ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalar yetkililer tarafından başlatıldı ve olayla ilgili inceleme sürüyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE BİR EVDE HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI. EVDE KİMSENİN OLMAMASI FACİAYI ÖNLERKEN, OLAY SONRASI EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.