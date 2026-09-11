Gölbaşı'ndaki orman yangınına geniş çaplı müdahale sürüyor

Gölbaşı'nda yangına müdahale sürüyor:

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. İhbar üzerine çok sayıda istasyondan ekip ve araç sevk edildi; söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

sevk edilen birimler ve araçlar:

İhbar üzerine olay yerine; Dikmen İstasyonundan tanker, Merkez İstasyonundan arazöz ve tanker, Gölbaşı İstasyonundan arazöz ve tanker, İncek İstasyonundan arazöz ve tanker, Kurtuluş İstasyonundan tanker, Çayyolu İstasyonundan tanker, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstasyonundan tanker, Kayaş İstasyonundan tanker, Çakırlar İstasyonundan rotfire, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) biriminden 10 adet su tankeri, Orman İtfaiye Biriminden 7 adet su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi.

çalışmaların seyri:

Söndürme çalışmaları sürüyor ve ekipler olay yerinde müdahaleye devam ediyor.

ANKARA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDEKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR.