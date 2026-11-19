Deniz tabanındaki hayalet ağlar kullanıma kazandırılıyor

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında tanıtılan proje, deniz tabanında terk edilmiş ve canlı yaşamını tehdit eden balıkçı ağlarının toplanmasını ve bu malzemelerin geri dönüştürülerek gözlük üretiminde kullanılmasını hedefliyor. Projenin yürütücüsü Deniz Yaşamını Koruma Derneği sergide kurduğu stantta uygulamanın detaylarını aktardı.

Projenin işleyişi ve hedefleri:

Dernek yönetim kurulu başkanı Volkan Narcı projenin hem çevresel hem de ekonomik çıktılar ürettiğini vurguladı. Narcı, “Doğa korumada biz çözüm odaklı bir çalışma yapıyoruz. Oluşturduğumuz şey bir sivil toplumun probleme karşı çözümünü desteklemektir. Deniz dibindeki terk edilmiş balıkçı ağlarını buluyoruz, onları çıkartıyoruz. Daha sonrasında ise geri dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.” dedi. Projenin hedefleri arasında deniz kirliliğinin azaltılması, geri dönüşümle ekonomik değer yaratılması ve elde edilen gelirle sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma çalışmalarının desteklenmesi bulunuyor.

Üretim, ölçüm ve sürdürülebilirlik:

Narcı, projenin bir startup modeliyle sivil topluma destek veren bir marka hâline geldiğini belirtti: “Aslında bir Startup olup sivil toplum kuruluşunu destekleyen bir marka haline geliyoruz. Gözlüğünün içerisinde bulunan sayılardan ise hangi metre ve koordinattan çıktığını görebilirsiniz. Bu gözlüğü satın alındığınız zaman diğer tarafta da sivil toplumun bu problemi çözme noktasında da yapacağı faaliyetlere de destek oluyorsunuz.”

Dernek, yaklaşık 8 yılda 680 bin metrekare hayalet ağı deniz tabanından temizlediklerini ve bu çalışma süreçlerinin sektör için standart hale getirilebileceğini ifade etti. Proje, altı yıllık bir Ar-Ge sürecinin ürünü; Narcı, önceki yıllarda çıkarılan ağların tarım örtüsü veya el işi çanta gibi farklı kullanım alanlarında değerlendirildiğini, ancak son bir yılda odaklanılan alanda bin 180 civarında gözlük üretildiğini paylaştı.

Projede ayrıca sürdürülebilirlik ölçümleri de geliştiriliyor: hangi derinlikten ne kadar ağ çıktığı, bu ağın ne kadarlık hammaddeye dönüştüğü ve üretilen hammaddenin kaç gözlük verdiği sistematik şekilde kayıt altına alınıp bir ürün pasaportu oluşturuluyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri'nden 6 hedefi eş değer şekilde karşılayacak yapıda tasarlandığını bildiriyor.

Bu yaklaşım, deniz temizliğini ticarileştirerek devamlı kılmayı, tüketicinin satın alma yoluyla doğrudan destek olmasını ve atık yönetiminde şeffaflığı amaçlıyor. Üzerinde çıkarıldığı konum ve derinlik bilgileri bulunan gözlükler, hem çevresel hem de hikâyesi olan bir ürün sunuyor.

Denizden çıkarılan hayalet ağlar COP31'de gözlüğe dönüşüyor