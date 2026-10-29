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Çermik’te karate kursları gençleri başarıya ve kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor

Çermik’te Halk Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğü işbirliğiyle açılan karate kursları, sporcuların ulusal turnuvalarda aldığı derecelerle dikkat çekiyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 10:15

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Çermik’te karate kursları gençleri başarıya ve kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor

Çermik'te kurslara yoğun ilgi:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında açılan karate kursları çocuklar ve gençler arasında yoğun ilgi gördü. Kursların hedefi, katılımcıları zararlı alışkanlıklardan ve olumsuz çevre etkilerinden koruyarak fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak.

Deneyimli antrenörün hedefi:

Kursları yöneten karate antrenörü Ali Duran, 35 yıllık tecrübesiyle ilçede spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. İki çocuk babası olan Duran, asıl gayesinin gençleri kötü bir çevreden uzak tutmak olduğunu belirtiyor. Antrenörün uzun yıllara dayanan deneyimi, kursların disiplin ve eğitim kalitesine doğrudan yansıyor.

Dereceler ve sporcuların öne çıkan başarıları:

Kurslardan yetişen sporcular çeşitli ulusal turnuvalarda derece aldı. Habibe Durmuş, 5 yıllık çalışma sürecinin ardından Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Karate Turnuvası'nda üçüncülük elde etti. Muhammed Nazım Elmastaş ise 6 yıldır karate yapıyor ve Afyonkarahisar'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar finalinde ile Gaziantep'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye ikinciliği başarısı gösterdi. Nisanur Akkoyun da 3 yıllık antrenman sonucu Gaziantep'te düzenlenen yıldızlar finalinde üçüncü oldu.

Bu sonuçlar, ilçedeki kursların yalnızca sporcu yetiştirmekle kalmayıp aynı zamanda gençlerin sosyal hayata katılımını ve özgüvenini artırdığını gösteriyor. Yerel kurumların desteklediği benzer projelerin sürdürülebilirliği, gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasında belirleyici rol oynuyor ve Çermik için olumlu bir örnek teşkil ediyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLERİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN, KÖTÜ BİR ÇEVREDEN...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLERİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN, KÖTÜ BİR ÇEVREDEN KORUMAK İÇİN HALK EĞİTİM MERKEZİ VE İLÇE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇILAN KURSLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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