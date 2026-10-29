Gabriel Sara dalyaya yakın: Konyaspor maçında 100. resmi sınav

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın 100. maç beklentisi
Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde sarı-kırmızılı forma ile resmi 100. maçına ulaşacak. Teknik ekipten onay alması halinde Sara, kulüp kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.
transfer ve sözleşme bilgileri:
Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Futbolcu ile kulüp arasında imzalanan sözleşme 5 yıl süreli. Yönetim ve taraftarların beklentileri, Sara'nın takıma hızlı adaptasyonuyla birlikte yüksek performansını sürdürmesi yönünde.
istatistikler ve kupa başarıları:
27 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ana dek sarı-kırmızılı forma ile toplam 99 resmi maçta görev aldı. Bu maçların dağılımı şöyle: Süper Lig 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eleme karşılaşmaları 17, UEFA Avrupa Ligi 9, Türkiye Kupası 4 ve TFF Süper Kupa 2. Bu müsabakalarda Sara'nın katkısı 10 gol ve 18 asist olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray formasıyla geride kalan sezonlarda Sara, kulüple birlikte toplam 3 kupa sevinci yaşadı: iki kez Süper Lig şampiyonluğu ve bir kez Türkiye Kupası. Derbi maçlarında da düzenli görev alan Sara, Fenerbahçe karşısında 6, Beşiktaş'a karşı 4 kez sahada yer aldı ve Fenerbahçe derbisinde 1 gol kaydetti; bu gol 21 Eylül 2024'te Kadıköy'de atıldı.
Bu sezon itibarıyla ligde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Gabriel Sara, toplamda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Konyaspor karşılaşması, hem bireysel kilometre taşı hem de takımın lig içindeki hedefleri açısından Sara için ayrı bir önem taşıyor.
GALATASARAY'IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA (ARŞİV)
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