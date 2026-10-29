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Gabriel Sara dalyaya yakın: Konyaspor maçında 100. resmi sınav

Gabriel Sara, Konyaspor maçında forma giymesi halinde Galatasaray formasıyla resmi 100. maçını tamamlayacak; transfer ve istatistikleri haberimizde.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gabriel Sara dalyaya yakın: Konyaspor maçında 100. resmi sınav

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın 100. maç beklentisi

Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giymesi halinde sarı-kırmızılı forma ile resmi 100. maçına ulaşacak. Teknik ekipten onay alması halinde Sara, kulüp kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

transfer ve sözleşme bilgileri:

Galatasaray, Gabriel Sara'yı 4 Ağustos 2024 tarihinde İngiliz ekibi Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Futbolcu ile kulüp arasında imzalanan sözleşme 5 yıl süreli. Yönetim ve taraftarların beklentileri, Sara'nın takıma hızlı adaptasyonuyla birlikte yüksek performansını sürdürmesi yönünde.

istatistikler ve kupa başarıları:

27 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ana dek sarı-kırmızılı forma ile toplam 99 resmi maçta görev aldı. Bu maçların dağılımı şöyle: Süper Lig 67, UEFA Şampiyonlar Ligi ve eleme karşılaşmaları 17, UEFA Avrupa Ligi 9, Türkiye Kupası 4 ve TFF Süper Kupa 2. Bu müsabakalarda Sara'nın katkısı 10 gol ve 18 asist olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonlarda Sara, kulüple birlikte toplam 3 kupa sevinci yaşadı: iki kez Süper Lig şampiyonluğu ve bir kez Türkiye Kupası. Derbi maçlarında da düzenli görev alan Sara, Fenerbahçe karşısında 6, Beşiktaş'a karşı 4 kez sahada yer aldı ve Fenerbahçe derbisinde 1 gol kaydetti; bu gol 21 Eylül 2024'te Kadıköy'de atıldı.

Bu sezon itibarıyla ligde 9, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Gabriel Sara, toplamda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Konyaspor karşılaşması, hem bireysel kilometre taşı hem de takımın lig içindeki hedefleri açısından Sara için ayrı bir önem taşıyor.

GALATASARAY&#039;IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA (ARŞİV)

GALATASARAY'IN BREZİLYALI FUTBOLCUSU GABRİEL SARA (ARŞİV)

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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