Sergen yalçın'ın göreve gelişi: Servet Çetin'den destek ve yönetim uyarısı

Servet Çetin'in genel değerlendirmesi:

Teknik direktör Servet Çetin, A Milli Takım'ın başına getirilen Sergen Yalçın hakkında İhlas Haber Ajansı'na kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Çetin, Sergen hocanın göreve gelmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, takımın bir Türk çalıştırıcıya emanet edilmesinin önemine vurgu yaptı ve herkesi destek olmaya davet etti. 'Sonuçta Türk bir antrenör, o yüzden canıgönülden herkesin desteklemesi gerekiyor. Sergen hocanın başarılı olacağını düşünüyorum' sözlerini aktardı.

Montella ayrılığı ve yerli hoca tercihi:

Çetin, Vincenzo Montella ile Dünya Kupası sonrası yolların ayrılmasının daha doğru olacağını savundu. Montella'nın performansının abartıldığını, milli takım görevinin 'atla deve' gibi bir fark yaratmayacağını ifade ederek, 'Montella hocanın yapmış olduğunu herhangi sıradan bir Türk hocasının da yapabileceğini düşünüyorum' diye konuştu. Bu çerçevede Çetin, milli takımın geçmiş başarılarını hatırlatarak 2002 ve 2008 dönemlerinin referans gösterilmesinin doğal olduğunu fakat artık bu tür başarıların 'sıradan' hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Hak, hukuk ve adalet vurgusu:

45 yaşındaki teknik adam, Türk futbolunun temel sorununun oyuncu eksikliği değil yönetimsel zaaf olduğunu belirtti. 'Hak, hukuk ve adaletin olmadığı yerde başarı olmaz' ifadesini kullanan Çetin, atamaların ve görevlerin liyakat esasına göre şekillenmemesinin hem kulüp hem de milli takım başarısını baltaladığını söyledi. Kısa vadeli çözümlerle günü kurtarmanın sektör için kalıcı gelişme sağlamadığını, bu yüzden anlık başarıların olabileceğini ama sürdürülebilir başarıların zor olduğunu vurguladı.

Sergen Yalçın ve kadro dinamikleri:

Servet Çetin, Sergen Yalçın'ın oyuncularla iletişimindeki rahatlığın takıma olumlu yansıyacağını düşündüğünü belirtti. Yorumculuk döneminde sert eleştiriler yönelttiği futbolcularla ilgili olaraksa Türkiye'nin çabuk unutan bir toplum olduğunu ifade etti ve 'hoca en iyi performansı en çok eleştirdiği futbolculardan alacak' öngörüsünde bulundu. Çetin, Sergen'in futbolcunun dilinden anladığını ve bunun saha sonuçlarına olumlu yansıyacağını ekledi.

Sistem tartışmaları ve forvet meselesi:

Montella dönemindeki santrforsuz oyun sistemi eleştirilerine değinen Çetin, sistemlerin çoğunlukla mevcut oyuncu profiline göre şekillendiğini söyledi. 'Elinizde forvet yoksa alternatif sistemler denersiniz, bunun örneği Barcelona'dır' diyerek sistemlere fazla takılmamak gerektiğini belirtti. Ancak ülke genelinde belirli mevkilere oyuncu üretme konusunda sıkıntı yaşandığını vurguladı: '85 milyondan santrfor, stoper veya kaleci çıkartamıyorsak bunlar hep bizim eksiklerimizdir.'

Altyapı, kulüp yönetimi ve oyuncu gelişimi:

Çetin, altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma süreçlerinde kulüplerin yanlış politikalarının belirleyici olduğunu söyledi. Genç oyunculara geç verilen şansların yeteneklerin kaybolmasına yol açtığını vurguladı. Arda Güler örneğini anarak genç yaşta düzenli forma verilmesinin önemini hatırlattı. Ayrıca altyapı yatırımlarının yetersizliğine dikkat çekti; bazen altyapı oyuncularının temel beslenme ve imkanlardan mahrum kaldığını belirterek kulüplerin kısa vadeli kazanç odaklı hareket ettiğini eleştirdi.

Sözleşme süreleri ve uzun vadeli projeler:

Milli takımda ve kulüplerde teknik adamlarla yapılacak sözleşmelerin uzun vadeli olması gerektiğini savunan Çetin, Sergen Yalçın ile yapılan 4 yıllık anlaşmayı olumlu karşıladı. Kulüplerin sık sık hoca değiştirmesinin maddi ve sportif zararı olduğunu, altyapıdan oyuncu yetiştirme sürecinin zaman gerektirdiğini ve bu sürece sabır gösterilmesi gerektiğini söyledi. 'İnce eleyip sık dokuyarak güvenebilecekleri hocalarla uzun süre çalışılmalı' ifadesini kullandı.

Kişisel kariyer ve geleceğe bakış:

Çetin, yardımcı hocalık ve teknik direktörlük deneyimlerine değinerek Sivasspor, Amedspor ve Sarıyer'deki görevlerini hatırlattı. Kısıtlı bütçelerle, kadrosu sınırlı takımlarda elde ettiği başarıları anlattı ve 'kıymetimizin aranması' gerektiğini söyledi. Bu sene birkaç kulüpten teklif geldiğini, şartlar uygun ve kendisinin kıymetini bilen teklif gelirse çalışmayı düşüneceğini belirtti.

Liyakat çağrısı ve transfer eleştirisi:

Çetin konuşmasını, futbolda liyakatin önemine dikkat çekerek tamamladı. Slaven Bilic'in 'Yetkisi olanın bilgisi yok, bilgisi olanın yetkisi yok' tespitine atıfla, karar alma süreçlerinde işi bilen isimlerin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi. Transfer politikalarındaki yanlışlara ve 14 yabancı kontenjanının kullanımı gibi uygulamalara eleştiri yöneltti; doğru izleme ve analiz olmadan yapılan transferlerin kulüplere zarar verdiğini vurguladı. 'Derdimiz sadece para değil, ülke futbolunun kalkınmasıdır' sözleriyle sözlerini bitirdi.

Teknik Direktör Servet Çetin, A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın’a destek olunması gerektiğini belirterek, "Sonuçta Türk bir antrenör, o yüzden canıgönülden herkesin desteklemesi gerekiyor. Sergen Hocanın başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü onda bir rahatlık var ve bunun futbolcuya olumlu yansıyacağını düşünüyorum" dedi.