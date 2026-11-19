Çermik'te ilan tartışması

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ortaya çıkan ilan, yanlış anlaşılmaların ardından emlakçı tarafından düzeltildi. Emlakçı, söz konusu alanın tarla olduğunu, satışın ise arsa olarak yapılacağını belirtti.

ilanın içeriği ve emlakçının açıklaması:

Emlakçı, ilan metninde geçen ifadenin yanlış yorumlandığını vurgulayarak, aile mezarlığı satışları söz konusu değildir dedi. Açıklamada, söz konusu yerin tarla olduğu ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra arsaya dönüştürülerek arsa olarak satılacağı ifade edildi.

yanlış anlamaları azaltma çağrısı:

Olay, ilan dili ve tanımlamada netliğin önemini gösterdi. Emlakçının açıklaması, konunun ticari bir işlem ekseninde olduğunu; mezar ile ilgili herhangi bir satışın yapılmayacağını bir kez daha ortaya koydu.

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