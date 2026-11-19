Atık yemeklerin yeni adresi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Kampüsü, Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde şehir genelinden getirilen artık yemekleri değerlendiren bir üretim modeline ev sahipliği yapıyor. Tesis, kent içindeki kamu kurumları, fabrikalar, cezaevleri, öğrenci yurtları ve fırınlardan toplanan artıkları işleyerek barınaktaki köpek ve kedilerin bir bölümünün beslenmesini sağlıyor. Kampüs aynı zamanda bakım, tedavi, rehabilitasyon ve sahiplendirme süreçlerini de yürütüyor.

Üretim süreci ve hijyen:

Mama üretim ünitesi, Gıda ve Çevre Mühendisi Ayşenur Kurtuluş tarafından kontrol ediliyor. Ham maddeler giriş alanında eksi 18 derecelik soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor ve gelen ürünler standart gıda üretim tesislerindeki prosedürlere göre ayrı bölümlerde temizlenip işleme alınıyor. Bazı ürünlerde probiyotik enzim kullanılmak suretiyle hayvanların bağırsak sağlığı korunuyor. Tesisin iki adet, her biri 400 litre kapasiteli makinesi bulunuyor ve bu makinelerle günlük olarak 300 kilograma kadar kuru mama elde edilebiliyor.

Üretilen mamalarda besin dengesine dikkat ediliyor; mamaların ağırlıkça yaklaşık yüzde 30 protein içermesi hedefleniyor. Kampüs yetkilileri, farklı artık yemek türleri geldikçe bir yıl süren Ar-Ge döneminde oluşturulan reçetelere göre üretim yaptıklarını bildiriyor.

sıfır atık ve ekonomik fayda:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman kararı ile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında artık yemeklerden mama üretimine geçildiği ifade ediliyor. Rehabilitasyon merkezinde bakım verilen yaklaşık 3 bine yakın kedi ve köpeğin besin ihtiyacının bir kısmı burada üretilen mamalarla karşılanıyor. İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalardan üretilen mamalar sayesinde hem ekonomik bir katkı sağlanıyor hem de atıklar Sıfır Atık vizyonu çerçevesinde değerlendiriliyor.

Tesis yetkilileri, bu modelin barınak ortamında yaş mama kullanımına bağlı olası sindirim problemleri ve koku sorunlarını azalttığını, aynı zamanda sürdürülebilir bir beslenme yaklaşımı sunduğunu belirtiyor.

Çöpe gidecek yemekler bu merkezde can dostları için kuru mamaya dönüşüyor