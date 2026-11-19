Yargıtay kararının ardından dava yeniden gündemde

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 3 Aralık 2022 tarihinde yaşanan ve 32 gün sonra yaşamını yitiren Mehmet Orhan (61) olayına ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden görüldü. İlk derece mahkemesinin verdiği karar, sanık avukatlarının itirazı üzerine Yargıtay tarafından incelendi ve dosya yerel mahkemeye iade edildi.

Olayın seyri ve ilk soruşturma:

İddialara göre, Kerem B. (olay tarihinde 16 yaşında) annesine mesaj attığı gerekçesiyle Mehmet Orhan tarafından rahatsız edildiği öne sürüldü. Bu durumu öğrendikten sonra Kerem B., arkadaşları Asrın S. (26) ve Melih M. (25) ile birlikte Orhan'ın evine gitti. Kapıda çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Orhan darp edildi ve kanlar içinde hastaneye kaldırıldı; Orhan 32 gün sonra hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz kemik kırıkları ile birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu olduğu belirtildi. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı; savcılık işlemlerinin ardından Kerem B. ile Asrın S. tutuklandı, Melih M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk karar ve Yargıtay bozması:

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10 Temmuz 2024 tarihli kararında, mahkeme Melih M.'nin üzerine atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraatine hükmetti. Diğer iki sanık hakkında şu hükümler verildi: Asrın S. hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl ve geceleyin konut dokunulmazlığını ihlalden 1 yıl 8 ay; Kerem B. hakkında ise kasten öldürme suçundan, haksız tahrik ve reşit olmayan olması nedeniyle indirim uygulanarak 10 yıl; ayrıca geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün ceza.

Toplamda iki sanık hakkında verilen ceza 37 yıl 9 ay 10 gün olarak açıklanmıştı. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay, hukuki nitelendirme ve indirimin uygulanması bakımından eksiklikler gördü. Yargıtay, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 87. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan yargılanmaları gerektiğine hükmetti ve ayrıca Kerem B. hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

Yeniden yargılama ve yeni hüküm:

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yeniden yargılamada, duruşmaya tutuklu sanık Kerem B. ve taraf avukatları katıldı; Asrın S. ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Her iki sanık da Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti; Cumhuriyet savcısı da bozma kararına uyulması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Kerem B. hakkında çocuk ve haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 5 yıl hapis cezasına hükmetti ve tahliyesine karar verdi. Diğer sanık Asrın S. hakkında ise Yargıtay'ın belirttiği nitelendirme doğrultusunda neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 10 yıl hapis cezası verildi; bu sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Verilen yeni karar, ilk derece kararındaki nitelendirme ve indirim uygulamalarının hukuki denetimi sonucunda oluşan farklılaşmayı gösteriyor. Dosya, mahkemece bozma ilamına uygun olarak yeniden değerlendirilmiş ve mahkemenin indirim ile suç nitelendirmesine ilişkin takdiri sonucu bu yeni hükümler tesis edilmiştir.

KOCAELİ ADALET SARAYI (ARŞİV)