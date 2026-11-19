Türkiye'nin göç yönetimi yaklaşımı:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Genel Direktörü Susanne Raab ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin uzun yıllardır süren göç krizinin yükünü üstlendiğini vurguladı. Bakan Çiftçi, özellikle Suriye'de yaşananların ardından ülkenin büyük bir sınamayla karşılaştığını belirtti ve bu dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geliştirilen göç yönetiminin dünyaya model oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, düzenli göçü desteklediklerini; turist, öğrenci ve iş insanı gibi yasal statüyle gelmek isteyenlere mevzuat çerçevesinde kolaylık sağlandığını söyledi. Buna karşın düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin izlediği yaklaşımın uluslararası hukuk ve insan hakları ilkelerine dayandığını belirterek, bu alandaki politikanın kapsamlı ve sistematik olduğunu aktardı.

Düzensiz göçle mücadele ve sınır güvenliği:

Çiftçi, düzensiz göçle mücadele politikasının bilinen şekliyle beş temel ayağa dayandığını söyleyerek, bu stratejinin etkin bir kurumsal eş güdümle yürütüldüğünü vurguladı. Alınan sınır güvenliği tedbirlerinin caydırıcı etkisine dikkat çekerek, Doğu ve Batı sınırlarındaki önlemler sayesinde Türkiye'nin artık bir transit veya hedef ülke olma konumundan uzaklaştığını belirtti.

Bu çerçevede Bakan Çiftçi, ülkenin çekim gücünü azaltmaya yönelik uygulamaların önemine işaret etti ve düzensiz göçün tek bir ülkenin üstesinden gelebileceği bir sorun olmadığını, bu nedenle uluslararası toplumun ortak sorumluluk alması gerektiğini ifade etti. Ayrıca ülke içindeki Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

ICMPD iş birliği ve Göç Vakfı mutabakatı:

Toplantıda, ICMPD ile yürütülen iş birliğinin önemine değinen Çiftçi, bugüne kadar 40'tan fazla projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Bu projelerin, düzensiz göçle mücadelede sağlanan kurumsal eş güdüm açısından büyük değer taşıdığına dikkat çekti ve ortak projelerin başarısının gelecekteki iş birliklerinin teminatı olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi, görüşme sonrası ICMPD ile Göç Vakfı arasında imzalanacak İş Birliği Mutabakatı'nın Göç Vakfı'nın uluslararası iş birliği mekanizmalarına erişimini ve ilgili paydaşlarla akredite olabilmesini sağlayacağını ifade etti. Bu adımın, ülkenin göç alanındaki kapasitesini ve uluslararası bağlantılarını güçlendireceği vurgulandı.

Ayrıca Avrupa'nın bazı ülkelerinin üçüncü ülkelere gönderme uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin başka ülkelere gönderilmesini göç yükümlülüklerinin devri olarak gördüklerini belirtti. Geri dönüş süreçlerinin ise uluslararası hukuka uygun ve insan onurunu zedelemeyecek şekilde, gönüllülük ve güvenlik esas alınarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda bir araya gelen taraflar, göç yönetiminde iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin üstlendiği yükün somut adımlarla adil bir şekilde paylaşılması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Bakan Çiftçi: "Ülkemiz özellikle Suriye’de yaşanan krizden sonra büyük bir sınama ile karşı karşıya kalmış ve buna karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya model olacak bir göç yönetimi ortaya koymuştur"