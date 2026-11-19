Eskişehir ASHİM destek personeline hizmet içi eğitim verdi

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (ASHİM) bünyesindeki Kadın Hizmetleri Biriminde görev yapan destek personeline yönelik bir hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi. Programın temel amacı, personelin iş niteliğini yükseltmek ve kurumsal uygulamalarda standartlaşmayı sağlamaktı.

Eğitimin hedefleri:

Gerçekleştirilen eğitimde öncelikli hedefler arasında mesleki yetkinliklerin artırılması, hizmet kalitesinin en üst seviyeye taşınması ve çalışanların kurumsal farkındalıklarının güçlendirilmesi yer aldı. Bu hedefler, birimde sunulan hizmetlerin tutarlılığını ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

İçerik ve yaklaşım:

Eğitim programı kapsamında katılımcılara etkili iletişim becerileri ile kurumsal işleyiş süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. İçerik, destek personelinin günlük görevlerinde ihtiyaç duyduğu uygulamalı bilgiler ve iletişim teknikleri üzerine odaklandı.

Program, personelin rolünü güçlendirmeyi ve birim içi koordinasyonu artırmayı hedefleyerek, hizmet sunumunda kaliteyi sürekli kılmaya yönelik adımların parçası olarak planlandı. Eğitimler sonrasında edinilen kazanımların kurum içinde sürdürülebilir uygulamalara dönüşmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ (ASHİM) BÜNYESİNDEKİ KADIN HİZMETLERİ BİRİMLERİNDE GÖREV YAPAN DESTEK PERSONELİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.