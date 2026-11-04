Dolar 50,0193 +0,08%
Euro 56,3637 +0,77%
Bist 11.477,26 +4,12%
Altın Gram 6.521,24 +2,91%
EUR/USD 1,1264 +0,64%
Brent Petrol 102,76 -0,81%
--°

Çermik'te öğrenciler için güvenli geçiş: Sütçü İmam Parkı'na üst geçit

Çermik'te Sütçü İmam Parkı civarında, Şehmus Karamehmetoğlu ve Adem Karataş'ın girişimiyle öğrenci güvenliği için üst geçit yapımına başlandı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 12:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te öğrenciler için güvenli geçiş: Sütçü İmam Parkı'na üst geçit

Çermik'te üst geçit çalışması başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, okulların yoğun olduğu bölgedeki yaya güvenliğini artırmak amacıyla Sütçü İmam Parkı mevkiine yaya üst geçidi yapımına başlandı. Çalışmalar, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile İlçe Kaymakamı Adem Karataş'ın Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yürüttükleri görüşmeler sonucunda hayata geçirildi.

Amacı ve önemi:

Projeyle, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yaya geçidinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bölge, öğrenci yoğunluğu ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle kazaların yaşandığı bir alan olarak öne çıkıyordu; üst geçidin yapılması başta aileler olmak üzere mahalle sakinlerinde memnuniyet yarattı.

Yerel yönetim ve iş birliği:

Üst geçit çalışmaları, yerel yöneticiler ile Karayolları Bölge Müdürlüğü arasındaki koordinasyon sonucunda başlamış durumda. Belediye ve kaymakamlık yetkililerinin girişimiyle başlatılan uygulama, okul çevrelerinde yol güvenliğini artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin ve yayaların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

İlçe merkezindeki bu tür düzenlemeler, eğitim kurumları çevresinde trafik güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların bir parçası olarak görülüyor; bölge halkı ise projenin tamamlanmasını bekliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE OKULLARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE ÜST GEÇİT YAPIMINA...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE OKULLARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE ÜST GEÇİT YAPIMINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul yolunda su barikatı Nisibis Ortaokulu önünde öğrenciler zorlandı
images

Kavakların sarısı Ayrancı'da sonbaharı fotoğrafa çeviriyor
images

Karapınar’da tarım sahalarında üretim denetimi sürüyor
images

Sarayköy’e 7,8 milyon TL’lik yağmur suyu hattı yatırımı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis’te kasten öldürme ve uyuşturucu suçundan 15 yıl 15 günle aranan kişi yakalandı

Akyaka'da aramalar sabah genişletildi: 87 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu

Miniklerin yüzleri Kızılay renkleriyle canlandı

Çivril'de ceviz bahçesine kurt baskını: 10 koyun telef oldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı