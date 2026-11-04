Çermik'te öğrenciler için güvenli geçiş: Sütçü İmam Parkı'na üst geçit

Çermik'te üst geçit çalışması başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, okulların yoğun olduğu bölgedeki yaya güvenliğini artırmak amacıyla Sütçü İmam Parkı mevkiine yaya üst geçidi yapımına başlandı. Çalışmalar, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile İlçe Kaymakamı Adem Karataş'ın Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yürüttükleri görüşmeler sonucunda hayata geçirildi.

Amacı ve önemi:

Projeyle, öğrencilerin yoğun olarak kullandığı yaya geçidinin daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Bölge, öğrenci yoğunluğu ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle kazaların yaşandığı bir alan olarak öne çıkıyordu; üst geçidin yapılması başta aileler olmak üzere mahalle sakinlerinde memnuniyet yarattı.

Yerel yönetim ve iş birliği:

Üst geçit çalışmaları, yerel yöneticiler ile Karayolları Bölge Müdürlüğü arasındaki koordinasyon sonucunda başlamış durumda. Belediye ve kaymakamlık yetkililerinin girişimiyle başlatılan uygulama, okul çevrelerinde yol güvenliğini artırmaya yönelik somut bir adım olarak değerlendiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla öğrencilerin ve yayaların daha güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması amaçlanıyor.

İlçe merkezindeki bu tür düzenlemeler, eğitim kurumları çevresinde trafik güvenliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların bir parçası olarak görülüyor; bölge halkı ise projenin tamamlanmasını bekliyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇESİNDE OKULLARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE ÜST GEÇİT YAPIMINA BAŞLANDI.