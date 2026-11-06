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Çermik'te sabah namazı buluşmaları Ulu Cami'de sohbet ve çorbayla başladı

Çermik Müftülüğü'nün ilk sabah namazı buluşması Ulu Cami'de yapıldı; tesbihat, Kur'an tilaveti, takva üzere yaşamak sohbeti ve çorba ikramı sunuldu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çermik'te sabah namazı buluşmaları Ulu Cami'de sohbet ve çorbayla başladı

Programın akışı:

Çermik İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmalarının ilki Ulu Cami'de gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından tesbihat ve Kur'an tilaveti ile program sürdü.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan sohbetinde 'takva üzere yaşamak' konusuna değindi. Sohbetin ardından Ulu Cami imam-hatibi Mustafa Öztürk tarafından dua edildi ve programa çorba ikramı ile son verildi.

Her cuma tekrarlanacak buluşma:

Buluşmanın her cuma günü Ulu Cami'de devam edeceği bildirildi. Etkinlik, cemaat içinde düzenli ibadet ve manevi paylaşımı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplumsal ve dini boyut:

Sabah namazı, tesbihat ve sohbet gibi bileşenler, katılımcılara hem ibadet hem de rehberlik imkânı sunuyor; bu tür programlar yerel düzeyde sosyal dayanışmayı pekiştiriyor.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARININ İLKİ...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN SABAH NAMAZI BULUŞMALARININ İLKİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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