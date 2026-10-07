Çeşme belediyesi'ne soruşturma: 8 şüpheli gözaltında, 3 şüpheli aranıyor

Operasyon detayları:

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çeşme Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, mahallede eş zamanlı müdahalelerle 7 Ekim 2026 günü saat 06.30'da uygulandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmî belgede sahtecilik" bulunuyor. Başsavcılık bünyesindeki benzer nitelikteki dosyaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde, delillerin yok olma riskinin bulunduğu değerlendirilerek operasyon kararı alındı.

Soruşturmanın başlangıcı:

Soruşturma, 5 Ekim 2026 tarihinde Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine başlatıldı. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay sırasında suçüstü yakaladı.

Yürütülen ön araştırmalarda, söz konusu evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği yönünde tespitler yapıldığı bildirildi. B.S. hakkında rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik ile suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından devam eden bir soruşturmanın olduğu belirtildi.

Gözaltılar ve aramalar:

Operasyon kapsamında toplam 12 şüpheliye yönelik girişimde bulunuldu; şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınanlar arasında şu kişiler yer alıyor: Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S., ÇEŞTUR Büro Memuru D.S.Y., ÇEŞTUR Büro Memuru A.M., Büro Yönetim Elemanı A.A., Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi O.A., Çeşme Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B., işletme sahibi Y.G., pansiyon sahibi M.A.

Ek olarak, soruşturma kapsamında eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G.'nin başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunduğu tespit edildi. Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D., Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y. ile emlakçı Ş.Ö.'nün yerlerinin tespit edildiği ve bu üç kişinin gözaltına alınarak İzmir'e getirilmesine yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Ayrıca Çeşme Belediyesi bünyesindeki ilgili birimlerde de arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçleriyle bağlantılı iddialar, usulsüz belge düzenleme ve önemli evrakların imhasına ilişkin hususlar birlikte inceleniyor.

Başsavcılık ve Jandarma yetkililerinin soruşturmayı sürdürdüğü, elde edilen bulguların değerlendirilmesinin ardından ek işlemler yapılacağı kaydedildi.

Çeşme Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 8 şüpheli gözaltında