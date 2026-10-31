Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarih, limon ve limonata ile tanıştı

Çeşme Kalesi'nde çocuklar limonata ile tarihle buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen atölye etkinliğinde ilçeli çocuklar hem kalenin tarihî dokusunu keşfetti hem de yerel ürünlerle uygulamalı bir çalışma yaptı. Etkinliği düzenleyen Çeşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve kurucu Yeşim Yüksel öncülüğündeki program, çocuklara tarih, tarım ve gastronomiyi bir arada sunmayı hedefledi.

Tadılabilir müzecilik yaklaşımı:

Gezinin ilk bölümünde 'Minik Müze Korucuları' olarak kaledeki eserleri yakından inceleyen çocuklar, sonraki aşamada kale önünde kurulan atölyeye geçti. Burada uygulamalı anlatımla Çeşme limonu tanıtıldı ve limonatanın yapım adımları gösterildi. Etkinlik, 'Tadılabilir Müzecilik' anlayışıyla tadım, dokunma ve üretime katılma yoluyla öğrenmeyi ön plana aldı.

Yerel tarımın yeni kuşaklara aktarılması:

Beşinci yılına ulaşan atölyeler çerçevesinde yürütülen çalışmaların amacı, Çeşme'nin tarımsal değerlerini ve kültürel bağlarını çocuklara aktararak farkındalık oluşturmak. Katılımcılar hem limonun yetiştiği coğrafyayla bağ kurdu hem de kendi elleriyle limonata hazırlayarak üretim sürecine dahil oldu. Etkinlik, hem eğitici hem de deneyimsel bir öğrenme imkânı sunarak yerel mirasın korunmasına yönelik bilinç geliştirdi.

Organizatörlerin ifadelerine göre atölyeler, çocukların yerel ürünleri tanıması, temel gıda hazırlama becerileri kazanması ve kültürel mirasa ilişkin duyarlılık edinmesi açısından sürdürülecek önemli çalışmalardan biri olarak görülüyor.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA ÇEŞME KALESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEŞME LİMONU VE LİMONATA ATÖLYESİ'NDE ÇOCUKLAR, İLÇENİN TARİHÎ MİRASINI KEŞFEDEREK YEREL LİMONLARLA KENDİ İÇECEKLERİNİ HAZIRLADI.