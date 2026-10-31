Festival salonlarında yarışan yapımlar seyirciyle buluştu

Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj yarışmaları yoğun bir tempoyla devam ediyor. En yeni yerli yapımlar ile dünya sinemasından örnekler salonlarda gösterilirken yönetmenler ve oyuncular Antalyalı seyircilerle buluşuyor; belgeseller, kısa filmler, öğrenci yapımları ve yarışma dışı gösterimler de festival programının son gününde yerini aldı.

bekle bizi brüksel:

Ulusal Yarışma'nın son gösterimi Bekle Bizi Brüksel Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda izlendi. Gösterimin ardından yönetmen Necmi Sancak, sanat yönetmeni Zeynep Koloğlu ve oyuncular Sermet Yeşil, Caner Cindoruk, Hande Doğandemir, Tekin Ezgüten, Cem Sürgit, Uğur Uzunel, Deniz Dumanlı ve Emre Bulut seyircilerin sorularını yanıtladı.

Film, belediye seçimleri gününde kaçırılan bir uçak üzerinden kurulan bir 'what if' anlatısı olarak tanımlanıyor. Yönetmen Necmi Sancak olayın ilham kaynağını şöyle aktardı: "Belediye seçimleri gününde Ankara-İstanbul uçağı kaçırıldı. Tesadüfen çok yakın bir arkadaşım o uçaktaydı, ben de o sırada yurt dışında okuyordum. Arkadaşım aradı, hüngür hüngür ağlıyor! 'Uçağımız kaçırıldı' diye... Haberlerde hiçbir şey yok!" Sancak, olayın haberlere konu olması halinde hikâyenin nasıl şekilleneceğini merak ettiğini ve filmin böyle doğduğunu söyledi.

Oyuncu Caner Cindoruk hikâyeyi ilk okuduğunda etkilendiğini belirterek, "Yıllardır böyle özgün hikâye okumamıştım" dedi. Cindoruk, uçağı kaçıranlarla kurulan bağın ve kara mizahın kendisini cezbettiğini ifade etti; film setinde senaryonun gelişimine oyuncuların katkıda bulunduğunu, bazı sahnelerde diyalogların neredeyse yarısının sette çıktığını aktardı. Sancak da senaryoyu bir yol haritası olarak gördüğünü, ilk kurgunun 160 dakika civarına çıktığını ancak filmin hedefinin 105 dakika olduğunu söyledi.

13. raunt:

Uluslararası Yarışma'da gösterilen 13. Raunt filminin ardından yönetmen Muhammed Ali Nahdi ve oyuncu Afif bin Mahmud seyirci karşısına çıktı. Film, ününü geride bırakmış bir boks şampiyonunun oğlunun tedavisi için para bulma umuduyla çıktığı zorlu mücadeleyi anlatıyor.

Nahdi, filmin fikrini bir devlet hastanesinde gördüğü gerçek bir durumdan aldığını anlattı: uzun süre aklından çıkmayan hasta bir çocuk ve ailesinin mücadelesi yönetmeni bu hikâyeyi filme dönüştürmeye yönlendirmiş. Afif bin Mahmud, rolüne hazırlık sürecinde yönetmenle detaylı çalıştığını ve karakterle keskin bir ayrım kurmanın önemine vurgu yaptı. Küçük oyuncuyla ilgili olaraksa onun doğuştan oyuncu olduğunu, senaryoyu ezberleyecek kadar yetenekli olduğunu belirtti.

Bir seyircinin, "Babanın hiç vazgeçmeyip devam etmesi çok güzeldi" yorumuna yönetmen Nahdi, genelde böyle durumlarda babaların çekildiğine dair gözlemi doğrularken filmdeki karakterin neden gitmediğini açıklayan motivasyonu vurguladı.

çakallarla dans 8 galası:

Gala Gösterimleri kapsamındaki diğer bir yapım ise Murat Şeker'in serinin sekizinci filmi Çakallarla Dans: Şututgart Çıkarması oldu. Gösterim sonrası yönetmen Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ve oyuncular Şevket Çoruh, Didem Balçın, Tim Seyfi, Timur Acar ve Hakan Bilgin söyleşide yer aldı.

Şeker, serinin 16 yıllık yolculuğuna dair, "2010’da yaptığımız filmde daha cesurduk, artık o kadar cesur davranamıyoruz. Ülkemizdeki 16 yıllık değişim, hepimizi değiştirdi. Ama güzel olan şey; biz hâlâ bir aradayız, dolayısıyla hâlâ umut var" diye konuştu. Kendi geçmiş işlerinin izlerini de anımsatan Şeker, ilk filmi İki Süper Film Birden'in o salonda gösterildiğini ve o günden bugüne süregelen bir yolculuk olduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncu Tim Seyfi izleyicilere filmi paylaşma çağrısı yaparken, Timur Acar böyle bir ekiple sekizinci filme ulaşmanın anlamını paylaştı. Şevket Çoruh ve Hakan Bilgin ise filmlerini Altın Portakal'da izlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Altın Portakal'da yarışan yapımların gösterimleri ve ardından yapılan söyleşiler, festival atmosferini canlı tutmaya devam ediyor; yönetmenlerin ve oyuncuların set ve yazım süreçlerine dair paylaşımları seyirciler tarafından ilgiyle karşılandı.

ALTIN PORTAKAL ULUSAL VE ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMALARI MÜTHİŞ BİR HEYECANLA SÜRÜYOR. EN YENİ YERLİ YAPIMLAR VE DÜNYA SİNEMASININ EN BAŞARILI ÖRNEKLERİ SİNEMASEVERLERİN KARŞISINA ÇIKARKEN SİNEMACILAR DA ANTALYALILARLA BULUŞUYOR.