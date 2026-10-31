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Yedi bölgeden gazeteciler birleşti: Anadolu turizmine yerelden ses

Antalya merkezli Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği, yedi bölgeden gazetecilerle Anadolu'nun 12 bin yıllık mirasını dünya çapında tanıtmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yedi bölgeden gazeteciler birleşti: Anadolu turizmine yerelden ses

Dernek kuruluşu ve hedefleri:

Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden gazetecilerin bir araya gelmesiyle kurulan Anadolu Turizm Gazetecileri Derneği (ATGD), resmi kuruluş işlemlerini tamamlayarak Antalya merkezli faaliyetlerine başladı. Derneğin temel hedefi, Anadolu’nun 12 bin yıllık tarihi, kültürel mirası ve alternatif turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak olarak açıklandı.

Kuruluş süreci ve hukuki aşama:

Derneğin kuruluş hazırlıkları kapsamında Antalya’da üç gün süren bir tüzük ve strateji çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda hazırlanan resmi evraklar Antalya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edildi ve derneğin hukuki kuruluşu 28 Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı.

Bölgesel temsil ve çalışma programı:

ATGD Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yeni, turizm gazeteciliğinin bugüne kadar ağırlıklı olarak İstanbul ve Antalya merkezli yürütüldüğünü vurguladı. Yeni, dernek çatısı altında bölgesel işbirliğini güçlendirerek turizm gazeteciliği bilincini Anadolu medyasına yaymayı ve gastronomi, kültür, inanç, termal, sağlık, doğa ile kış turizmi gibi alanlarda çalışmaları artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni ayrıca, geçmişte güvenlik sorunları nedeniyle turizm potansiyeli yeterince değerlendirilemeyen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin medeniyet mirasını uluslararası alanda tanıtmayı öncelikli hedefleri arasında saydı.

Vali ziyareti ve işbirliği mesajları:

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mevlüt Yeni başkanlığındaki kurucular kurulu heyeti, Antalya Valisi Hulusi Şahin’i ziyaret ederek derneğin hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette Akdeniz Bölgesi’nden Orhan Çakmur, Dursun Gündoğdu ve Necdet Alkandemir; Güneydoğu Anadolu’dan Mehmet Çelik; Ege’den Cem Kaytan; İç Anadolu’dan Osman Koca; Doğu Anadolu’dan Ayhan Türkez; Marmara’dan İsmail Kahraman ve Karadeniz’den Ersen Küçük yer aldı.

Vali Şahin, yedi coğrafi bölgeyi tek çatı altında buluşturan yapılanmanın Türk turizmi açısından önemine dikkat çekerek derneğe başarı dileklerini iletti. Şahin, ziyaret sırasında Antalya’da kasım ayında gerçekleştirilecek COP31 hazırlıklarıyla birlikte deniz kirliliğiyle mücadele, dumansız plajlar, atık tutucu bariyerler ve deniz canlılarının korunması konularındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Dernek, kısa sürede üye yapılanmasını tamamlayıp olağan genel kurulu gerçekleştirmeyi, bununla paralel saha çalışmaları, basın gezileri ve uluslararası iletişim projeleri yürütmeyi planlıyor. ATGD ayrıca kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak Türkiye’nin turizm pazar çeşitliliğinin artırılmasına ve turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

ANADOLU TURİZM GAZETECİLERİ DERNEĞİ KURULDU

ANADOLU TURİZM GAZETECİLERİ DERNEĞİ KURULDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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