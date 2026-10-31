Altın Portakal'da final coşkusu: yarışma filmleri salonlarda buluştu

Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası uzun metraj yarışmaları son günlerine doğru büyük bir tempoyla devam etti. Festival kapsamında en yeni yerli yapımlar, dünya sinemasından seçkin örnekler, belgeseller, kısa filmler ve öğrenci yapımları izleyicilerle buluşurken yönetmenler ve oyuncular gösterim sonrası seyircilerin sorularını yanıtladı.

Ulusal yarışmada 'Bekle Bizi Brüksel':

Festivalin son günündeki Ulusal Yarışma gösterimlerinden biri, 'Bekle Bizi Brüksel' adlı film oldu. Gösterim, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonunda gerçekleştirildi; yönetmen Necmi Sancak, sanat yönetmeni Zeynep Koloğlu ve oyuncular Sermet Yeşil, Caner Cindoruk, Hande Doğandemir, Tekin Ezgüten, Cem Sürgit, Uğur Uzunel, Deniz Dumanlı ve Emre Bulut gösterim sonrasında seyircilerin sorularını yanıtladı.

Film, bir belediye seçimleri günü Ankara-İstanbul seferini yapan uçağın kaçırılması üzerinden gelişen ve haber mecralarında yer almış olsaydı nasıl algılanacağını sorgulayan bir 'what if' anlatısı. Yönetmen Necmi Sancak, olayı kişisel bir anekdotla açıkladı: 'Belediye seçimleri gününde Ankara-İstanbul uçağı kaçırıldı. Tesadüfen çok yakın bir arkadaşım o uçaktaydı... Haberlerde hiçbir şey yok! Kimin kaçırdığını sorduk, dedi ki: Kitap yazdığını zanneden bir akıl hastası...' Bu gerçekte yaşanmış küçük bir olayın, medyada yer alsaydı nasıl bir ülke manzarası çizebileceği fikrinden yola çıkılarak kurgulandığı belirtildi.

Oyuncu Caner Cindoruk, hikâyeyi okuduğunda etkilendiğini, uzun zamandır böyle özgün bir senaryo görmediğini söyledi. Cindoruk, anlatının kara mizah ve dönüşüm unsurlarını, 'deli' sayılan karakterlerle kurulan bağ üzerinden güçlü bulduğunu ifade etti. Ayrıca, film setinde senaryonun yazımının devam ettiğini ve diyalogların önemli bir kısmının sette geliştiğini aktaran Sancak, 'Filmi 105 dakika tasarlamıştım, neredeyse 160 dakikalık ilk kurgu çıktı. Çünkü durduramadık birbirimizi!' dedi. Yönetmen, oyuncuların hikâyeye katkılarından örnek vererek bazı bölümlerin tamamen set doğaçlamasıyla oluştuğunu belirtti.

Uluslararası yarışmada '13. raunt':

Uluslararası Yarışma'da gösterilen '13. Raunt' (Round 13) filmi Tunus sinemasından bir örnek olarak öne çıktı. Gösterimin ardından yönetmen Muhammed Ali Nahdi ve oyuncu Afif bin Mahmud seyirci sorularını yanıtladı. Film, geçmişte ün kazanan bir boks şampiyonunun, oğlunun tedavisi için para bulma umuduyla çıktığı zorlu mücadelenin hikâyesini anlatıyor.

Nahdi, filmin ilhamını bir devlet hastanesinde gözlemlediği aileden aldığını söyledi: '3-4 yıl önce hastaneye gittiğimde hasta bir çocuk ve annesiyle karşılaştım. Aile, çocuğu yaşatabilmek için mücadele ediyordu. Bu görüntü gözümün önünden gitmedi ve bu yüzden bunu bir filme çevirmek istedim.' Oyuncu Afif bin Mahmud ise rolüne hazırlanma sürecinde yönetmenle uzun çalışmalar yaptıklarını, karakter ile kendisi arasında net bir ayrım kurmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca çocuk oyuncu için 'oyuncu olmak için doğmuş biri' diye konuştu ve yeteneğinden övgüyle bahsetti.

Gala gösterimi: 'Çakallarla Dans 8' sahnede:

Murat Şeker'in yönettiği 'Çakallarla Dans' serisinin sekizinci filmi 'Şututgart Çıkarması' gala gösterimi kapsamında festivalde izlendi. Gösterimin ardından yönetmen Murat Şeker, senarist Ali Tanrıverdi ve oyuncular Şevket Çoruh, Didem Balçın, Tim Seyfi, Timur Acar ve Hakan Bilgin söyleşiye katıldı.

Şeker, serinin 16 yılda geçirdiği değişime dair, '2010'da yaptığımız filmde daha cesurduk, artık o kadar cesur davranamıyoruz. Ülkemizdeki 16 yıllık değişim, hepimizi değiştirdi. Ama güzel olan şey; biz hâlâ bir aradayız, dolayısıyla hâlâ umut var' değerlendirmesinde bulundu. Yönetmen, ilk filmi 'İki Süper Film Birden' ile başlayan yolculuğun bugün sekizinci filme erişmesinin kendisini şaşırttığını da sözlerine ekledi.

Uzun soluklu ekip bağlarına dikkat çeken oyuncular da duygularını paylaştı. Tim Seyfi seyircilere filmi yaymalarını rica ederken, Timur Acar bu yolculuğun Altın Portakal'da devam ediyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şevket Çoruh ve Hakan Bilgin de filmin festival gösterimini olumlu bulduklarını aktardı.

Altın Portakal'da yarışma bölümündeki bu gösterimler ve söyleşiler, sinemacılar ile seyirciler arasında doğrudan bir iletişim zemini oluşturarak festivalin son günlerinin coşkusunu artırdı. Yarışmaların sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalan festival programı, farklı tür ve coğrafyalardan yapımları aynı çatı altında topluyor.

Türk ve Dünya sinemasının yıldızları yarışma bölümlerinde seyirciyle buluştu