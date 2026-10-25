Geyve'den dev ayva ilgi odağı oldu

Geyve'de dalından kopan ayvalar tartıda şaşırttı

Sakarya'nın coğrafi işaretli 'dalların altın sarısı' ayvaları, büyüklük ve ağırlıklarıyla ilgi çekti. İklimi ve toprak yapısıyla bilinen Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesinde hasat edilen ayvalar, vatandaşların karşısında beklenenden çok daha büyük çıktı.

Büyüklük ve tartı sonuçları:

Dalından koparılarak tartıya konulan tek bir ayvanın tartıda 962 gram geldiği görüldü. İkinci ayva da tartıya eklendiğinde iki ayvanın toplam ağırlığı yaklaşık 1 kilo 876 gram olarak ölçüldü. Karşılaştırma açısından, ortalama bir ayvanın 100 ila 250 gram arasında tartıldığı biliniyor; bu ölçüler, bölgedeki ayvaların ne denli iri olduğunu ortaya koydu.

Görüntü ve tepkiler:

İki ayvanın neredeyse 2 kilo geldiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Karşılaştığı manzara karşısında hayranlığını dile getiren vatandaş, 'Yetiştirene helal olsun, yiyene de afiyet olsun' diyerek tepki gösterdi. Görüntüler, ayvaların hasat edildiği mahallenin bereketli topraklarını ve iklim koşullarının ürüne etkisini akıllara getiriyor.

Öne çıkan bu örnek, coğrafi işaretli ürünlerin hem yerel tarım açısından önemini hem de tüketicinin ilgisini nasıl çektiğini gösterdi. Bölge üreticileri içinse böyle yüksek ağırlıklı meyveler hem dikkat çekici bir tanıtım unsuru hem de potansiyel ekonomik değer anlamına geliyor.

1182 GRAM TARTILAN AYVA