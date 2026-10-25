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Erzincan TSO'da ortak hedef vurgusu: ahmet tanoğlu yeniden başkan

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası seçiminde Ahmet Tanoğlu yeniden başkan seçildi; bin 105 oy aldı, listesi 13 meslek komitesinin 11'ini kazandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan TSO'da ortak hedef vurgusu: ahmet tanoğlu yeniden başkan

erzincan tso seçiminde sonuçlar netleşti

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası başkanlık yarışını mevcut başkan Ahmet Tanoğlu kazandı. Seçim, kent iş dünyasının yakından izlediği bir süreç olarak tamamlandı ve sandık sonuçları oda yönetimi için istikrar sinyali verdi.

oy dağılımı ve komite sonuçları:

Seçimde bin 105 oy alan Ahmet Tanoğlu, başkan adayı Süleyman Tan'a karşı üstünlük sağladı; Tan 849 oyda kaldı. Sandıkta ayrıca 28 oy geçersiz sayıldı. Toplam 13 meslek komitesinin belirlendiği seçimde, komitelerin 11'ini Tanoğlu'nun listesi, 2'sini ise Tan'ın listesi kazandı.

tanoğlu'nun birlik ve projelere dair mesajı:

Seçimin ardından konuşan Ahmet Tanoğlu, kendisine yeniden güven duyan oda üyelerine teşekkür etti ve seçimin olgunluk, emek ve karşılıklı saygı çerçevesinde tamamlandığını vurguladı. Tanoğlu, sandığa yansıyan iradeyle kendisine ve yol arkadaşlarına tekrar görev verildiği için üyelerle gurur duyduğunu ifade etti.

Tanoğlu, seçimin ayrışmayı değil, Erzincan'ın geleceğine, üretimine ve liyakate sahip çıkmayı gösterdiğini belirterek rekabetin geride kaldığını söyledi. Hangi adaya veya listeye oy verilmiş olursa olsun tüm üyelerin başkanı olmaya devam edeceğini kaydetti.

Artık sen, ben yok; yalnızca Erzincan var.

Açıklamasında seçim sürecinde emeği geçenlere, basın mensuplarına ve oy kullanan tüm tüccar ve sanayicilere teşekkür eden Tanoğlu, Erzincan'ın ticari potansiyelini büyütmek, ticareti güçlendirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.

ERZİNCAN TSO’DA SEÇİMİN GALİBİ AHMET TANOĞLU

ERZİNCAN TSO’DA SEÇİMİN GALİBİ AHMET TANOĞLU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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