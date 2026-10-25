Sapanca'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda İstanbul'dan gelen kokain ele geçirildi, bir tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin Sapanca'da olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

Ekiplerin müdahalesinde Y.E.K. (18), B.Ş. (17) ve A.B.A. (22) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan aramalarda toplam 191 gram kokain ele geçirildi.

şüphelilerin yakalanma süreci:

Narkotik ekiplerinin saha çalışması ve takip sonucunda planlı bir operasyonla gerçekleştirilen yakalamada şüphelilerin üzerindeki ve araç ile yapılan kontrollerde bulunan maddeler delil olarak kayda geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemler için götürüldü.

adli işlemler ve karar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe Y.E.K. ve B.Ş. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verilirken, A.B.A. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, bölgedeki sokak güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

ŞAHISLARIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA 191 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ