Dolar 49,6887 -0,07%
Euro 55,6710 -0,15%
Bist 11.116,99 -0,92%
Altın Gram 6.402,73 -1,29%
EUR/USD 1,1204 -0,16%
Brent Petrol 111,70 +2,80%
--°

Sapanca'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda İstanbul'dan gelen kokain ele geçirildi, bir tutuklama

Sapanca'da yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda İstanbul'dan geldiği tespit edilen 191 gram kokain ele geçirildi; üç şüpheliden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 12:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Sapanca'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda İstanbul'dan gelen kokain ele geçirildi, bir tutuklama

Operasyonun ayrıntıları

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sapanca Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda şüphelilerin Sapanca'da olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

Ekiplerin müdahalesinde Y.E.K. (18), B.Ş. (17) ve A.B.A. (22) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve yapılan aramalarda toplam 191 gram kokain ele geçirildi.

şüphelilerin yakalanma süreci:

Narkotik ekiplerinin saha çalışması ve takip sonucunda planlı bir operasyonla gerçekleştirilen yakalamada şüphelilerin üzerindeki ve araç ile yapılan kontrollerde bulunan maddeler delil olarak kayda geçirildi. Olay yerinde gözaltına alınan üç şüpheli emniyetteki işlemler için götürüldü.

adli işlemler ve karar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe Y.E.K. ve B.Ş. hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılma kararı verilirken, A.B.A. ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, bölgedeki sokak güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların devam ettiğini gösteriyor.

ŞAHISLARIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA 191 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

ŞAHISLARIN ÜZERİNDE YAPILAN ARAMADA 191 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hamur-tutak kavşağında pancar yüklü tırla otomobil çarpıştı: dört kişi hayatını...
images

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı
images

Adıyaman'da çöpte beslenen kediye saldırı: şüpheli yakalandı
images

Su yükseldi, piknik yapan iki kişi Dicle kıyısında botla kurtarıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bozüyük'te polis ekipleri KPSS adaylarının son dakika yardımına koştu

Sao Paulo'da monorayın raylara devrilen vinçle çarpışması: bir yaralı

Cami gençlik buluşması Emirdağ’da öğrencileri bir araya getirdi

kısacık hayat için hızlı müdahale: Derecik'ten Van'a helikopterle sevk

TREND HABERLER

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı