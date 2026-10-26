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Çeşme'de doğan ezgiler kale duvarlarında yankılandı: Mustafa Boran Durgun konseri

İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Mustafa Boran Durgun, Çeşme Kalesi'nde bestelediği eserleri sundu, öğrencisi Nursu Ağaner bas gitarda eşlik etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çeşme'de doğan ezgiler kale duvarlarında yankılandı: Mustafa Boran Durgun konseri

Mustafa Boran Durgun Çeşme Kalesi'nde dinleyicilerle buluştu

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında tarihi Çeşme Kalesi'nde sahneye çıkan besteci ve sanatçı Mustafa Boran Durgun, Çeşme'de bestelediği özgün eserlerini izleyicilere sundu. Konserde sanatçı, program boyunca eserlerinin doğuş öykülerini de paylaşarak dinleyicilerle yakın bir iletişim kurdu.

konserde öne çıkan eserler:

Repertuarda, sanatçının "Starlight Moment" serisinden seçkiler ile söz ve müziği kendisine ait olan Ege türküsü "Çeşme’de Bir Aşk Destanı" yer aldı. Durgun, parçalarda hem enstrümantal anlatıyı hem de türkü geleneğine gönderme yapan motifleri bir araya getirerek geniş bir dinleyici kitlesine hitap etti.

müzikal eşlik ve ilham kaynakları:

Konserde Durgun'a, Mavi Canlar Orkestrası'ndan öğrencisi Nursu Ağaner bas gitarıyla eşlik etti. Sanatçı, Çeşme'nin tarihî ve kültürel dokusundan esinlendiğini belirterek ilçede ürettiği çalışmaların festival programı aracılığıyla sanatseverlerle buluştuğunu vurguladı.

Etkinlik, yerel atmosferi müzikle birleştirerek festivalin zengin programına katkı sağladı ve Durgun'un bölgeye ait temaları çağdaş bestecilikle harmanlama yaklaşımını ortaya koydu.

MUSTAFA BORAN DURGUN, ÇEŞME’DE BESTELEDİĞİ ESERLERİNİ ÇEŞME KALESİ’NDE SESLENDİRDİ

MUSTAFA BORAN DURGUN, ÇEŞME’DE BESTELEDİĞİ ESERLERİNİ ÇEŞME KALESİ’NDE SESLENDİRDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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