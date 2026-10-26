Soba kömüründen tuvale: şalvarlı Picasso'nun sanat yolculuğu

ilk adımlar: kömür, kağıt ve doğa

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Tekke köyünde doğan ressam Ayfer Bozkurt, ilkokul yıllarında soba kömürleriyle yaptığı kara kalem çalışmalarıyla sanat serüvenine başladı. İlkokul sonrası eğitime devam edemeyen Bozkurt, bunun yerine doğayı kendine öğretmen seçti ve köy yaşantısının izlerini eserlerine taşıdı.

Çocukken televizyonda gördüğü ressamlarla, duyduğu şarkılardan ve çevresinde gözlemlediği insanların yüzlerindeki yaşam izlerinden beslenen sanatçının ilk malzemesi soba kömürleriydi; sonrasında kuzen ve kardeşlerinden kalan boyalarla çalışmalarını sürdürdü.

sergi, lakap ve destek:

Bozkurt’un yeteneği, okul müdürü Erdem Peker tarafından keşfedildi. 2006 yılında düzenlenen bir çalışma kapsamında sergi açmasına önayak olan öğretmenleri sayesinde köydeki ilk sergisini şalvarıyla ziyaret etti. O günkü görünümü ve eserlerinin bazı eleştirmenlerce Picasso’ya benzetilmesi sonucu kamuoyunda Şalvarlı Picasso olarak tanındı.

Sanatçının anlatımına göre o ilk sergi hem kişisel bir dönüm noktası hem de yeteneğinin başkaları tarafından görülmesinin simgesiydi: ‘‘O gün benim resimlerimi götürerek, sergi açmamı sağladılar. Sergi sırasında ben şalvarımla, köylü halimle gittiğim için bana Şalvarlı Picasso lakabını taktılar.’’

eserlerin dili ve içe dönük yolculuk:

Bozkurt, eserlerinde öncelikle insan deneyimlerini, yüzlerdeki yorgunlukları ve yaşanmışlıkları aktarmaya çalıştığını vurguluyor. İnsanların bakışlarından, ellerinden ve günlük yaşamın küçük izlerinden ruh halini okuyup tuvale aktarıyor; tarlaya gidiş-dönüşler, zorluklar ve küçük mutluluklar tablolarının merkezinde yer alıyor.

Son dönem çalışmalarında ise sanatçı, duygu ve hatıralarını daha soyut bir dile taşıyarak kubikler ve kervanlar temalarını işlediğini söylüyor. Bozkurt, resme yönelik tutkusunu ‘‘Resme çok aşığım’’ sözleriyle özetliyor ve sınırların, imkânların önemsizleştiğini; azim ve yeteneğin engelleri aşabileceğini ifade ediyor.

Sanatçı, yolculuğunu sürdüreceğini, daha derin ve ruhlara dokunan işler üretmeyi amaçladığını belirtiyor ve içe dönük bu serüvenin yeni kapılar açmasını umuyor.

ÇOCUKLUK YILLARINDA SOBA KÖMÜRLERİYLE KARA KALEM ÇALIŞMALARI YAPAN AYFER BOZKURT, BUGÜN ESERLERİYLE SANAT YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR. İLK SERGİSİNE ŞALVARIYLA KATILMASININ ARDINDAN "ŞALVARLI PİCASSO" LAKABIYLA ANILAN BOZKURT, İNSANLARIN YAŞANMIŞLIKLARINI VE DUYGULARINI TABLOLARINA YANSITIYOR.