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Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık pati izi keşfedildi

Kütahya'daki Tavşanlı Höyük'te kerpiç üstünde korunmuş, Tunç Çağı'na tarihlenen yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izleri bulundu; bulgu gündelik yaşama ışık tutuyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tavşanlı Höyük'te 4 bin yıllık pati izi keşfedildi

buluntu ve korunma koşulları:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya'daki Tavşanlı Höyük kazılarında kerpiç üzerinde korunmuş yaklaşık 4 bin yıllık köpek pati izlerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ersoy, izlerin Tunç Çağı'nda yangın geçirerek yıkılan bir yapının molozunda bulunan kerpiç üzerinde korunduğunu belirterek, "Üzerindeki pati izleri, 4 bin yıl önceki gündelik hayatın küçük bir anını korudu" ifadelerini kullandı.

tarihleme ve arkeolojik önem:

Kerpiç üzerindeki bu tür izler, yapının ani bir olay sonrası örtülüp korunması sayesinde günümüze ulaşıyor. Söz konusu buluntu, Tunç Çağı toplumlarında ev ve çevre kullanımına dair doğrudan bir görsel kanıt sunuyor.

Arkeolojik perspektiften bakıldığında, küçük izler günlük yaşamın ayrıntılarını aydınlatır; pati izi örneği, yerleşimde hayvan varlığı, mekanların işlevi ve günlük rutinlere dair çıkarımlar yapılmasına olanak tanıyor.

Kazı ekibi tarafından kayıt altına alınan ve koruma çalışmaları planlanan buluntu, uzmanların ifadeleriyle geçmişteki sıradan anların korunmasının önemini bir kez daha gösterdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KÜTAHYA&#039;DAKİ TAVŞANLI HÖYÜK KAZILARINDA YAKLAŞIK 4 BİN...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, KÜTAHYA'DAKİ TAVŞANLI HÖYÜK KAZILARINDA YAKLAŞIK 4 BİN YILLIK KÖPEK PATİ İZLERİNİN BULUNDUĞUNU BİLDİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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