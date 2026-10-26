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Osmangazi gençleri Bursa'nın kalbinde tarih izciliğine çıktı

Osmangazi Belediyesi'nin 'Gençlerin Kalbi Osmangazi' programıyla 35 genç, Panorama 1326 ve Çarşı-Hanlar'da tarihi eserleri inceleyip doku izciliği yaptı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Osmangazi gençleri Bursa'nın kalbinde tarih izciliğine çıktı

etkinlik kısa özeti:

Osmangazi Belediyesi, gençlerin kentin tarih ve kültür birikimini yerinde tanımasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 'Gençlerin Kalbi Osmangazi' programı kapsamında düzenlenen "Bursa’nın Kalbinde Kent Kaşifleri Tarihi Eserler Turu ve Doku İzciliği" etkinliğinin ilk ayağı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde başladı. Program; tarih, gözlem ve paylaşımı bir araya getirerek katılımcılara farklı bir öğrenme deneyimi sundu.

müze gezisi: görsel anlatımlarla geçmişe yolculuk:

Etkinliğe 18-26 yaş grubundan 35 genç katıldı. Ziyaret, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine ve Bursa’nın fethine odaklanan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile başladı. Gençler, müzedeki canlandırmalar, paneller ve görsel sunumlar eşliğinde tarihsel olayları daha yakından gözlemleme fırsatı buldu. Müzenin etkileyici atmosferi, katılımcıların öğrenme motivasyonunu artırırken, Bursa tarihine dair kavramların somutlaşmasını sağladı.

çarşı ve hanlar bölgesi: doku izciliği uygulaması:

Müze turunun ardından program, kentin geleneksel çekirdeği olan Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ne taşındı. Gençler, asırlık yapıların mimari özelliklerini, taş işçiliğini ve çevresel ayrıntıları dikkatle inceleyen bir doku izciliği çalışması gerçekleştirdi. Günlük yaşamın içinde kolaylıkla gözden kaçan ayrıntılar üzerinde yapılan gözlem ve not alma etkinlikleri, katılımcıların saha becerilerini güçlendirdi. Bu bölümdeki uygulamalar, tarihi eserlerin taşıdığı izlerin okunmasını ve yorumlanmasını odak noktasına aldı.

sosyal boyut ve programın devamı:

Etkinlik sadece bilgi aktarımıyla sınırlı kalmadı; katılımcılar kısa sürede kaynaşarak yeni arkadaşlıklar kurdu ve öğrendiklerini birbirleriyle tartıştı. Organizasyonun ilerleyen etaplarında farklı mekân ve temalarla buluşmalar yapılacak ve programın beşinci buluşmasında düzenlenecek sertifika töreniyle program tamamlanacak. Gençler, etkinliğin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek sağlanan imkanlardan dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi'nin dört etap halinde planladığı program, gençlere hem kentin tarihi mirasını aktarmayı hem de saha çalışmalarına dayalı gözlem yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. İlk etkinlikle başlayan serüven, Bursa’nın tarihini yerinde deneyimlemek isteyen gençler için önemli bir fırsat sunuyor.

OSMANGAZİ’DE GENÇLER TARİHİN İZİNİ SÜRDÜ

OSMANGAZİ’DE GENÇLER TARİHİN İZİNİ SÜRDÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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