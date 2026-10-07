Dolar 49,1130 -0,13%
Euro 55,0141 -0,60%
Bist 12.117,21 -2,08%
Altın Gram 6.548,66 -0,95%
EUR/USD 1,1181 -0,73%
Brent Petrol 101,35 +0,77%
--°

Çeşme'de evrak imhası iddiasıyla jandarma operasyonu: 11 kişi gözaltında

Çeşme'de evrak imhası iddiasıyla derinleştirilen soruşturmada, belediye başkan yardımcısı ve müdürlerin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 10:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Çeşme'de evrak imhası iddiasıyla jandarma operasyonu: 11 kişi gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmada, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Evrak imhası iddiası ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma, 5 Ekim'de belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine derinleştirildi. Yapılan araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında daha önce de "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Şafak vakti eş zamanlı operasyon:

Delillerin karartılma ihtimali üzerine ekipler sabah saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınanlar arasında; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer yer aldı.

Dosya kapsamındaki şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in ise başka bir soruşturma nedeniyle halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Aramalar, ele geçirilen materyaller ve soruşturma:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerleri ile belediyedeki ilgili birimlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu. Savcılık kaynakları, zanlıların belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak rüşvet ve irtikap yoluyla haksız kazanç sağladıkları, resmi belgeleri usulsüz düzenledikleri ve soruşturmaya konu delilleri yok etmeye çalıştıkları yönündeki iddiaların titizlikle araştırıldığını bildirdi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, suç bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gözaltı veya adli işlemlerin olabileceği belirtildi.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı
images

Karasu'da öğrenciler için gün boyu emniyet nöbeti
images

Esenyurt'ta lisede çıkan tartışma bıçaklı yaralamaya dönüştü
images

Interpol listesinde yer alan şüpheli Fatih'te eşiyle yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İş Enerji’den Bingöl’de hibrit hamle: Metafor RES 100 MW'a ulaştı

Küsget ve 25 Aralık sanayi yollarında kapsamlı onarım

Harran'da köyler arası ulaşım 10 kilometrelik yolla yenileniyor

Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi