Çeşme'de evrak imhası iddiasıyla jandarma operasyonu: 11 kişi gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediyedeki bazı imar ve ihale süreçlerinde usulsüzlük, rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmada, aralarında belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Evrak imhası iddiası ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma, 5 Ekim'de belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine derinleştirildi. Yapılan araştırmada, evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında daha önce de "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Şafak vakti eş zamanlı operasyon:

Delillerin karartılma ihtimali üzerine ekipler sabah saat 06.30'da İzmir genelinde eş zamanlı operasyon başlattı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada gözaltına alınanlar arasında; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl, ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer yer aldı.

Dosya kapsamındaki şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in ise başka bir soruşturma nedeniyle halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Aramalar, ele geçirilen materyaller ve soruşturma:

Şüphelilerin ikamet ve iş yerleri ile belediyedeki ilgili birimlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile dokümana el konuldu. Savcılık kaynakları, zanlıların belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak rüşvet ve irtikap yoluyla haksız kazanç sağladıkları, resmi belgeleri usulsüz düzenledikleri ve soruşturmaya konu delilleri yok etmeye çalıştıkları yönündeki iddiaların titizlikle araştırıldığını bildirdi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın, suç bağlantılarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek gözaltı veya adli işlemlerin olabileceği belirtildi.

JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR