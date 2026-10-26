Çeşme'de öğle yağmuru günlük yaşamı sekteye uğrattı

Çeşme'de yağışın etkileri:

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, cadde ve sokakların kısa sürede suyla dolmasına neden oldu.

Kısa süre içinde etkisini artıran yağmur sonucu kaldırım ve yollar su altında kaldı; birikintiler nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü ve trafikte aksama yaşandı.

vatandaşların yaşadıkları:

İlçede dışarıda olan vatandaşlar, sürpriz şekilde artan yağış ve yükselen su nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerledi. Yağışın etkisi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

önlemler ve gözlemler:

Sokaklarda oluşan su birikintileri kısa vadede ulaşım ve yaya hareketliliğini etkiledi. Çeşme'deki bu ani yağış, ilçe genelinde benzer yağış dönemlerinde altyapı kırılganlığını göz önüne serdi.

ÇEŞME İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI.