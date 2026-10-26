Dolar 49,7579 +0,14%
Euro 55,7186 +0,09%
Bist 11.052,09 -0,58%
Altın Gram 6.451,80 +0,63%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,22 -1,32%
--°

Çeşme'de öğle yağmuru günlük yaşamı sekteye uğrattı

Çeşme'de öğle saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur cadde ve sokakları suyla kapladı; bazı araçlar sulara gömüldü, vatandaşlar güçlük yaşadı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çeşme'de öğle yağmuru günlük yaşamı sekteye uğrattı

Çeşme'de yağışın etkileri:

İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağış, cadde ve sokakların kısa sürede suyla dolmasına neden oldu.

Kısa süre içinde etkisini artıran yağmur sonucu kaldırım ve yollar su altında kaldı; birikintiler nedeniyle bazı araçlar suya gömüldü ve trafikte aksama yaşandı.

vatandaşların yaşadıkları:

İlçede dışarıda olan vatandaşlar, sürpriz şekilde artan yağış ve yükselen su nedeniyle zaman zaman güçlükle ilerledi. Yağışın etkisi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

önlemler ve gözlemler:

Sokaklarda oluşan su birikintileri kısa vadede ulaşım ve yaya hareketliliğini etkiledi. Çeşme'deki bu ani yağış, ilçe genelinde benzer yağış dönemlerinde altyapı kırılganlığını göz önüne serdi.

ÇEŞME İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA...

ÇEŞME İLÇESİNDE ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim
images

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi
images

Pazarsuyu'nda 15 yıllık bekleyiş sona erdi, ahşap asma köprü yenileniyor
images

Bodrum'da sağanak mahallelerde su seviyesini yükseltti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uşak otogarındaki görüntüler yankı uyandırdı; belediyeden doğrulama çağrısı

Okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenilirliği için eğitim

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

İncirliova'ya kültür ve ibadet merkezi: Gerenkova cemevi yükseliyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026