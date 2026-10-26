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Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

Gazipaşa Fen Lisesi’nden 4 öğrenci ve 2 öğretmen, 12-16 Ekim 2026'da Erasmus+ DEHA kapsamında Hırvatistan'da bilimsel ve kültürel eğitim aldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini deneyimledi

Gazipaşa Fen Lisesi'nin uluslararası eğitim hareketliliği tamamlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde eğitim veren Gazipaşa Fen Lisesi, Erasmus+ KA220-SCH "Digital European Herbarium Atlas (DEHA)" projesinin ikinci öğrenme-öğretme hareketliliğini Hırvatistan'da gerçekleştirdi. 12-16 Ekim 2026 tarihleri arasında Omiš merkezli düzenlenen programa okuldan 4 öğrenci, İngilizce Öğretmeni Hülya Nural ve Okul Müdürü Ahmet Güngör katıldı.

bilimsel çalışmalar ve atölyeler:

Program süresince katılımcılar, farklı ülkelerden getirilen herbaryum örneklerini inceleyerek bitki çeşitliliği ve sınıflandırma üzerine uygulamalı eğitim aldı. Karma gruplar halinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarıyla bitki tanımlama uygulamaları yapıldı ve öğrenciler yabancı katılımcılarla birlikte saha araştırması deneyimi kazandı.

Stella Croatica Botanik Bahçesi'nde uzmanlar eşliğinde yapılan gezide Akdeniz bitki örtüsü, bitkilerin kullanım alanları ve doğal ürün hazırlama yöntemleri tanıtıldı. Eğitim programında GLOBE Protokolü doğrultusunda toprak analizi uygulamaları yapılarak bilimsel veri toplama ve değerlendirme süreçleri uygulamalı olarak işlendi. Ayrıca öğrenciler "Herbaryum Bir Sanattır" isimli atölye ile fotosentez ve Akdeniz bitkilerinden doğal kozmetik hazırlama etkinliklerine katıldı.

kültürel geziler ve uluslararası etkileşim:

Bilimsel etkinliklerin yanı sıra program kapsamlı bir kültürel takvim de içeriyordu. Gazipaşa Fen Lisesi ekibi Omiš, Split ve Klis Kalesini ziyaret ederek bölgenin tarihî mirasını yerinde gördü. Cetina Kanyonu ve Neretva Nehri'ndeki tekne turlarıyla bölgenin doğal güzellikleri tanıtıldı; Gata köyünde ise öğrenciler Hırvat mutfağının yerel lezzetlerinden soparnik yapımına katıldı.

Program çerçevesinde düzenlenen günübirlik geziyle Bosna-Hersek'in Mostar kenti ziyaret edilerek öğrencilerin farklı kültürleri tanıma imkânı güçlendirildi. DEHA proje ekibi, yürütülen faaliyetleri anlattığı bir röportaj için Hırvatistan televizyonuna da katıldı.

proje hedefleri ve kapanış:

Beş günlük hareketlilik, gala yemeği ve sertifika töreniyle sona erdi; proje ekibi ev sahibi okul Josip Pupacic İlkokulu'na teşekkür etti. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından eş finansmanla desteklenen DEHA Projesi, 2025-1-PT01-KA220-SCH-000353813 numarasıyla yürütülüyor ve bitki çeşitliliğinin tanıtılması, herbaryum çalışmalarının dijital ortama taşınması ile öğrencilerin çevre bilincinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Okul yetkilileri, Hırvatistan'daki ikinci öğrenme-öğretme hareketliliğinin öğrencilerin bilimsel araştırma, yabancı dil, takım çalışması ve kültürlerarası iletişim becerilerine somut katkı sağladığını belirtti.

GAZİPAŞA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HIRVATİSTAN’DA EĞİTİM ALDI

GAZİPAŞA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ HIRVATİSTAN’DA EĞİTİM ALDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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