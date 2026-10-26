Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

Fuara yoğun ilgi 10 günde 216 bin ziyaretçi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından kente kazandırılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Balıkesir Kitap Fuarı, 16-25 Ekim tarihlerinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlik boyunca 120'yi aşkın yayınevi ve 200'ü aşkın yazar kitapseverlerle buluştu. On günlük programı tamamlayan fuar, toplam 216 bin ziyaretçi sayısına ulaştı; söyleşiler salonları doldurdu, imza günlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Etkinlikler ve buluşmalar:

Fuar, imza günleri ve söyleşilerin yanı sıra tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve çocuklar için atölye çalışmalarıyla dikkat çekti. Okurların karşısına çıkan isimler arasında Ayşe Kulin, Gökçen Çatlı, Şükrü Erbaş, Ahmet Ümit, Miraç Çağrı Aktaş, Murat Aygen, Adil Yıldırım, Beyhan Budak, Emre Gül ve Cihat Yaycı yer aldı; ayrıca sahnelenen oyunlar ve çocuk etkinlikleri ailelerden yoğun ilgi gördü. Son iki günde Metin Külünk, Aynur Tümen, Aydın Ayhan, Saygı Öztürk ve Ahmet Ümit okurlarıyla buluştu, Balıkesir Şehir Tiyatrosu ise "Kanlı Nigar" oyununu sahneledi. Küçük izleyiciler için düzenlenen "Boyalı Kuştan Masallar" etkinliği de aileleri ve çocukları masal dünyasına taşıdı.

Başkan Akın'ın mesajı ve ulaşım düzenlemeleri:

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarı geleneksel hale getirdiklerini vurgulayarak etkinliği sahiplenmenin memnuniyetini paylaştı ve ziyaretçi ilgisinden duydukları mutluluğu dile getirdi; katılımcılar da "İyi ki yapmışız" sözleriyle etkinliğin önemini özetledi. Akın, fuarın genç kuşakları kitaplarla ve yazarlarla buluşturma hedefini yineledi ve kentin edebiyat mirasını geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, fuara tüm ilçelerden ring seferleri düzenleyerek ve öğrencilere ücretsiz ulaşım imkânı sağlayarak katılımı kolaylaştırdı. Bu düzenlemeler, etkinliğin geniş kitlelere ulaşmasında etkili oldu ve fuarın her kesimden ziyaretçi çekmesine katkı sağladı.

Ziyaretçi geri bildirimleri de etkinliğin başarısını destekledi. Katılımcılar fuarı "çok güzel ve eğlenceli" bulduklarını ifade ederken, Sefanur Taşdemir "Gerçekten gençlere en yakın Ahmet Akın" dedi; İrem Kirazcıbey ise Balıkesir'in böyle bir fuara ihtiyaç duyduğunu ve devam etmesini istediğini belirtti. Bir diğer görüşte vatandaşlar, fuarın beklentileri aşan bir program sunduğunu ve geçen yılki organizasyonu aratmadığını vurguladı.

BALIKESİR KİTAP FUARI, 10 GÜNDE 216 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI