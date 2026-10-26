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Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde üreticilerin sorunlarını dinledi; hayvan sağlığı, üretim uygulamaları ve devlet destekleri anlatıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta saha buluşmaları: tarım ve hayvancılık yerinde değerlendirildi

İl müdürü ve teknik ekip köylerde üreticilerle bir araya geldi

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ve beraberindeki teknik ekip, kent genelindeki köy ziyaretleri kapsamında üreticilerle yüz yüze buluşarak tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. Ziyaretlerde üreticilerin saha koşullarına ilişkin gözlemler yapıldı ve karşılaşılan sorunlar not alındı.

Üreticilerin sahadaki sorunları ve talepleri:

İl müdürü Bilir'in yanı sıra il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, şube müdürleri ve teknik personelin katıldığı görüşmelerde, üreticilerin ihtiyaçları ve talepleri detaylı şekilde dinlendi. Üreticiler; altyapı, yem temini, sürü yönetimi ve pazar erişimi gibi öncelikli konularda yaşadıkları güçlükleri paylaştı. Bu paylaşımlar doğrultusunda saha çözümleri ve önceliklendirme üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Görüşmeler sırasında ekipler sorunların yerinde tespitine önem vererek, pratik ve uygulanabilir öneriler geliştirilmesine odaklandı. Üreticilerle karşılıklı diyalog, mevcut uygulamaların iyileştirilmesi ve kaynakların daha etkin kullanımı açısından temel çıktı olarak kaydedildi.

Bilgilendirme, biyogüvenlik ve devlet destekleri:

Ziyaretlerde üreticilere hayvan sağlığı ve besleme, sürü yönetimi, biyogüvenlik uygulamaları, tarımsal üretim teknikleri ve devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Teknik ekip, saha uygulamalarına uygun öneriler sunarken, üreticilerin sorularını yanıtladı ve uygulamada dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında, üreticilerle güçlü iletişim kurulmasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırma hedefinin merkezinde olduğu belirtildi. Paylaşımda, köylerde yürütülen saha çalışmalarının ve üreticilerle yüz yüze iletişimin önümüzdeki dönemde de devam edeceği ifade edildi.

Sonuç olarak, saha ziyaretleri üreticilerin sorunlarını doğrudan tespit edip çözüm yolları geliştirmek için bir fırsat sağladı; kurum ile üreticiler arasında kurulan bu iletişimin, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerine olumlu katkı yapması amaçlanıyor.

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SERKAN BİLİR VE BERABERİNDEKİ TEKNİK EKİP, KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR...

UŞAK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ SERKAN BİLİR VE BERABERİNDEKİ TEKNİK EKİP, KÖYLERDE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TARIMSAL VE HAYVANSAL ÜRETİM FAALİYETLERİNİ YERİNDE DEĞERLENDİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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