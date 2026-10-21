Çeşme'de okul kampanyası 97 ünite kanla dayanışma örneği gösterdi

Kampanya detayları:

Çeşme 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu, Türk Kızılayı iş birliğiyle gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyasında örnek bir katılım sağladı. Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, okulun kapalı spor salonunda gün boyu sürdü ve öğretmenler, veliler ile mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türk Kızılayı ekipleri kampanya süresince bağışçıları kabul etti; yapılan çalışmalar sonucunda toplam 97 ünite kan toplandı. Yetkililer, kan bağışının her bağışta birden fazla hayata dokunabildiğine dikkat çekti ve kampanyaya katkı verenlere teşekkür etti.

Eğitim ve toplumsal etki:

Etkinlik, yalnızca kan teminiyle sınırlı kalmadı; okul öğrencileri de kampanyaya dahil edilerek kan bağışının önemi, yardımlaşma ve toplumsal sorumluluk konularında bilgilendirildi. Bu yaklaşımla okul yönetimi, akademik eğitimin yanında sosyal duyarlılık kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türk Kızılayı yetkilileri, bir ünite kanın bile bileşenlerine ayrılmasıyla üç hastanın tedavisine katkı sağlayabildiğine dikkat çekerek, bağış süreçlerinin hayat kurtarıcı olduğunu hatırlattı.

Müdürün açıklaması:

15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can kampanya sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Okulumuzda sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimize yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık bilinci aşılamaya da büyük önem veriyoruz. Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu anlamlı kampanyada 97 bağışçımıza ulaşarak ihtiyaç sahiplerine umut olmanın gururunu yaşıyoruz. Desteklerini esirgemeyen velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim."

Okul yönetimi ve Kızılay yetkilileri, benzer sosyal sorumluluk projelerinin düzenli olarak sürdürülmesinin hem yerel ihtiyaçlara katkı sağlayacağını hem de genç kuşaklarda dayanışma bilincini pekiştireceğini belirtti.

OKUL YÖNETİMİ, ÖĞRETMENLER, VELİLER VE MAHALLE SAKİNLERİNİN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ KAMPANYADA, GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILAR HAYAT KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU.