Çeşme'de rüşvet ağı iddiası: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

Çeşme Belediyesinde rüşvet, irtikap ve evrakta sahtecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyon sonucu 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer, Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Çağlayan Bingöl ile ÇEŞTUR büro personeli ve çeşitli işletme sahipleri bulunuyor.

Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Çeşme Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmanın derinleşmesi ve yakalanma süreci:

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, 5 Ekim’de belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı üzerine derinleştirildi. Yapılan araştırmada, söz konusu evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği tespit edildi. Sağlamer hakkında daha önce de "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ve "suç örgütü kurma" suçlarıyla ilgili soruşturmalar yürütüldüğü kayda geçti.

Delillerin karartılma ihtimali üzerine saat 06.30'da İzmir genelinde düzenlenen baskınlarla şüpheliler yakalandı. Operasyonda adı geçen diğer gözaltına alınanlar arasında ÇEŞTUR büro memurları Deniz Songül Yalçın ve Aziz Metin, büro yönetim elemanı Aydın Aydemir, inşaat mühendisi Okan Aktaş ile işletme sahipleri Yücel Güngör, Metin Akpınar ve emlakçı Şahin Özer yer aldı. Dosya kapsamındaki şüphelilerden eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ise başka bir soruşturma nedeniyle halihazırda cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Deliller, iletişim kayıtları ve para trafiği:

Soruşturma dosyasına giren gizli çekim videolar ile WhatsApp yazışmaları, iddia edilen rüşvet ağının işleyişine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. İddiaya göre bazı vatandaşlardan yasal harçların yaklaşık 2,5 katı oranında fazla ücret talep edilerek, tahsil edilen paralar belediye kasası yerine bir personelin şahsi hesabına yönlendirildi.

İhbarcı tarafından kaydedilen bir görüşmede, şikayetçi vatandaşın ÇEŞTUR Büro Memuru Deniz Songül Yalçın ile telefon görüşmesinde; kira sözleşmesi, otel ve spa kira kontratı gibi belgelerin onaylanması karşılığında pazarlık yapıldığı, belediye personelinin bu talepleri "Müdürün net kararıymış" ifadeleriyle açıkladığı yer aldı. Yazışmalarda üst düzey yöneticilerin doğrudan para pazarlığına girmekten kaçındığı, "Sağda solda duyulmasın, sıkıntı oluşturmasın" denilerek işlerin alt kademedeki memurlar üzerinden yürütüldüğü anlaşıldı.

WhatsApp ekran görüntüleri ve para transferine ait dekontlar dosyadaki önemli deliller arasında. Kayda geçen yazışmalara göre ÇEŞTUR personeli Aziz Metin, vatandaşa Büro Yönetim Elemanı Aydın Aydemir'e ait IBAN numarasını gönderdi. Metin'in iddia edilen baskı mesajında "Müdür kaçacak, vezne kapanacak kardeşim ne yaptın" ifadeleri yer aldı. Kayıtlarda, toplam 70 bin TL talep edildiği; bunun 50 bin TL'sinin elden veya hesaba, 20 bin TL'sinin ise otel harcı olarak istendiği belirtildi. İhbarcı 19 Haziran 2026 tarihinde söz konusu hesaba 70 bin TL gönderdiğine dair dekontu "70 bin TL attım" mesajıyla şüphelilere iletti; bu dekont adli dosyaya eklendi.

Belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerinin kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve belediyedeki çalışma odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Soruşturma devam ediyor ve adli süreç aşamalarına göre yeni gelişmeler bekleniyor.

ÇEŞME BELEDİYESİNDE RÜŞVET, İRTİKAP VE EVRAKTA SAHTECİLİK İDDİALARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN, ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI VE BİRİM MÜDÜRLERİNİN DE BULUNDUĞU 12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.